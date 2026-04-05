«Η Τούνη έκανε αυτό για το οποίο κατηγορεί τον πελάτη μου» είπε η δικηγόρος του άντρα που βιντεοσκόπησε

Η δικηγόρος των δύο ανδρών που κρίθηκαν ένοχοι στην υπόθεση revenge porn εις βάρος της Ιωάννας Τούνη μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» δίνοντας απαντήσεις σχετικά με τη σύλληψη της influencer.

Η δικηγόρος ενός εκ των δύο ανδρών που καταδικάστηκαν για την υπόθεση revenge porn σε βάρος της Ιωάννας Τούνη τοποθετήθηκε δημόσια, κατηγορώντας την influencer για παρόμοια συμπεριφορά με αυτή που κατήγγειλε.

Η Ιωάννα Τούνη προχώρησε στη δημοσιοποίηση βίντεο που απεικόνιζε το πρόσωπο του άνδρα ο οποίος καταδικάστηκε για τη διαρροή των προσωπικών της στιγμών, αποκαλύπτοντας παράλληλα και το ονοματεπώνυμό του.

Η ενέργεια αυτή πυροδοτήθηκε από την οργή της influencer όταν τον συνάντησε να διασκεδάζει στο ίδιο νυχτερινό κέντρο με την παρέα της. Η κίνηση αυτή οδήγησε στη σύλληψη της Τούνη μετά από μήνυση που υπέβαλε ο συγκεκριμένος άνδρας, αν και αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα με προφορική εντολή εισαγγελέα.

«Δεν έχει κριθεί τελεσίδικα ο πελάτης μου, έχει πιθανότητες να αδικηθεί»

Η δικηγόρος του άνδρα, Σωτηρία Πανουσάκη, μίλησε το πρωί της Κυριακής (5/4) στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Σαββατοκύριακο Παρέα», επισημαίνοντας ότι κανένας πολίτης δεν επιτρέπεται να παίρνει τον νόμο στα χέρια του.

Σύμφωνα με την ίδια, η Ιωάννα Τούνη προέβη σε αυτή την πράξη γνωρίζοντας πλήρως τις συνέπειες των ενεργειών της. Η νομικός τόνισε ότι η ζημία για τον πελάτη της είναι πλέον μη αναστρέψιμη, καθώς το πρόσωπο και τα στοιχεία του έχουν διαδοθεί παντού στο διαδίκτυο.

Η πλευρά του καταδικασθέντος υποστηρίζει ότι η influencer υπέπεσε στο ίδιο αδίκημα για το οποίο κατηγόρησε τους δύο άνδρες, χρησιμοποιώντας τα social media για να εκθέσει την ταυτότητα του πελάτη της.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε η δικηγόρος: «Δεν έχει γίνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Η μήνυση που έχει γίνει στην κυρία Ιωάννα Τούνη είναι το ίδιο ακριβώς αδίκημα, για το οποίο έχει καταμηνύσει και τους πελάτες μου. Έχει, δηλαδή, κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας, ευαίσθητα δεδομένα, όπως το ποινικό μητρώο και τα στοιχεία ενός ανθρώπου. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν έχει κριθεί τελεσίδικα για το αδίκημα για το οποίο διώκεται. Πρόκειται για μια πρωτόδικη ποινή, η οποία έχει εξαφανιστεί μετά την άσκηση της Εφέσεως. Επομένως, θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό εκ νέου, από την αρχή και έχει πιθανότητες να αθωωθεί. Αλλά ακόμα και αν ήταν καταδικασμένος σε τελεσίδικη ποινή, πάλι απαγορεύεται από το νόμο η κοινοποίηση των στοιχείων του σε συνδυασμό με το ποινικό του μητρώο. Φανταστείτε εάν όλοι όσοι έβγαιναν από τη φυλακή κοινοποιούνταν την επόμενη μέρα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τους... Πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή για την κοινοποίηση στοιχείων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο επιτρέπεται η κοινοποίηση των στοιχείων των κατηγορουμένων ή καταδικασθέντων, που δεν υπάρχει στη περίπτωση αυτή. Ξέρετε τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή; Αυτή τη στιγμή έχει συμβεί το εξής. Το προφίλ του πελάτη μου με τον χαρακτηρισμό ως κακοποιητή και με την ποινή φυλάκισής τους έχει κυκλοφορήσει από αόριστο αριθμό ατόμων, δεν μπορώ να καταμετρήσω τις αναδημοσιεύσεις που έχουν γίνει με το σχόλιο "αυτός είναι ο άνθρωπος που γύρισε το revenge porn της Τούνη και κρίθηκε ένοχος, κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη και είναι ελεύθερος". Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει το πρόσωπο και τα στοιχεία του πελάτη μου. Κατέφυγε στη δικαιοσύνη η κυρία Τούνη και δικαιώθηκε. Τώρα αυτό μας γυρίζει στο "παίρνω τον νόμο στα χέρια μου και συμπεριφέρομαι κατά το δοκούν". Δεν είναι ανεκτό. Αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της κυρίας Τούνη και θα πάρει τον δρόμο της. Δεν μπορεί ο κάθε χρήστης να παίρνει τον νόμο στα χέρια του και να δυσφημεί και να συκοφαντεί, πρέπει να μπει ένα τέλος. Η κυρία Τούνη ήξερε ανεβάζοντας αυτό το βίντεο τι θα γίνει, γιατί έχει τη δύναμη του 1 εκατομμυρίου ακόλουθων. Έκανε αυτό που κατηγορεί τους πελάτες μου, ότι σκοπός ήταν να της προκαλέσουν βλάβη, αυτό έκανε και η ίδια προκειμένου να τους προκαλέσει βλάβη. Η ζημία έχει γίνει».

