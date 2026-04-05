«6/7 και 12ωρο»: Ρώσος δισεκατομμυριούχος παρουσιάζει τη λύση για να βγει η χώρα από την κρίση

Ένα αμφιλεγόμενο μοντέλο για να βγει η Ρωσία από την οικονομική κρίση πρότεινε Ρώσος δισεκατομμυριούχος, με 12ωρη καθημερινή εργασία έξι από τις επτά ημέρες της εβδομάδας.

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Όλεγκ Ντεριπάσκα, ιδρυτής του κολοσσού Rusal, υποστήριξε δημόσια ότι η επιμήκυνση του ωραρίου εργασίας είναι απαραίτητη για να ξεπεράσει η χώρα την τρέχουσα οικονομική κρίση.

Ο ισχυρός βιομήχανος πρότεινε μέσω των κοινωνικών του δικτύων την υιοθέτηση ενός νέου εργασιακού προγράμματος, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον Ντεριπάσκα, η καθιέρωση αυτής της 72ωρης εβδομαδιαίας εργασίας θα επιτρέψει στη ρωσική οικονομία να προσαρμοστεί ταχύτερα στις μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες και στις πιέσεις που δέχεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις. «Στις δύσκολες στιγμές, ξέρουμε πώς να ανασυντασσόμαστε και να δουλεύουμε περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μεγιστάνας, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται δραστική αύξηση της παραγωγικότητας.

“In difficult times, we know how to pull together and work more. The sooner we switch to a new schedule — from 8 to 8, including Saturday — the faster we will go through this transformation,” said Russian… pic.twitter.com/3nVca0wkQo March 30, 2026

Ποιος είναι ο «ολιγάρχης του αλουμινίου»: Η επιρροή και η πορεία του Όλεγκ Ντεριπάσκα

Ο Όλεγκ Ντεριπάσκα αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στη Ρωσία τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχοντας χτίσει μια αυτοκρατορία στον τομέα των μετάλλων και της ενέργειας.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως έμπορος μετάλλων μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και κατάφερε να δημιουργήσει την UC Rusal, τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό αλουμινίου παγκοσμίως.

Παρά το γεγονός ότι το 2008 ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρωσία, η περιουσία του δοκιμάστηκε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, ωστόσο σήμερα η αξία της εκτιμάται στα 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ρήξη με το Κρεμλίνο και τον Βλάντιμιρ Πούτιν

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ντεριπάσκα, ο οποίος κατέχει και την υπηκοότητα της Κύπρου, είναι ένας από τους ελάχιστους Ρώσους ολιγάρχες που επέκριναν δημόσια την εισβολή στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς την «τρέλα» το 2024.

Η στάση του αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Κρεμλίνου, οδηγώντας στην κατάσχεση περιουσιακών του στοιχείων αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Παράλληλα, παραμένει στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε αυστηρές κυρώσεις από τη Δύση, με τις ΗΠΑ να τον κατηγορούν για συστηματική υποστήριξη της ρωσικής κυβέρνησης και απόπειρες παράκαμψης των περιορισμών μέσω εικονικών εταιρειών.

