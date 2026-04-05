Η κινηματογραφική διάσωση του Αμερικανού πιλότου στο Ιράν: «Από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις στην ιστορία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το πρωί της Κυριακής (5/4) πως ο δεύτερος Αμερικανός πιλότος του μαχητικού F-15E, που κατέπεσε στο Ιράν, είναι πλέον ελεύθερος μετά από μια κινηματογραφική επιχείρηση διάσωσης.

Ο Αμερικανός αξιωματικός κατάφερε να επιβιώσει επί δύο ολόκληρα 24ωρα σε εχθρικό περιβάλλον, επιδεικνύοντας εξαιρετικές δεξιότητες επιβίωσης.

Μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους του την Παρασκευή (3/4), ο πιλότος ανέβηκε σε μια απόκρημνη κορυφογραμμή στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπου παρέμεινε κρυμμένος αποφεύγοντας τις ιρανικές δυνάμεις που τον καταδίωκαν. Η θέση του εντοπίστηκε όταν ενεργοποίησε έναν κρυπτογραφημένο πομπό επικοινωνίας, δίνοντας το στίγμα του στις αμερικανικές δυνάμεις.

Κινηματογραφική επιχείρηση διάσωσης

Η επιχείρηση διάσωσης περιγράφεται ως μία από τις πιο τολμηρές στην αμερικανική ιστορία. Παρόλο που τέτοιες αποστολές εκτελούνται συνήθως υπό την κάλυψη του σκότους, η συγκεκριμένη διήρκεσε ώρες και συνεχίστηκε μετά την ανατολή του ηλίου.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, σημειώθηκε σφοδρή ανταλλαγή πυρών όταν οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις περικύκλωσαν το σημείο όπου βρισκόταν ο πιλότος, την ίδια στιγμή που ιρανικές μονάδες πλησίαζαν επικίνδυνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι επιστρατεύτηκαν δεκάδες αεροσκάφη με προηγμένο εξοπλισμό για να διασφαλιστεί η επιτυχία της αποστολής.

Το ρίσκο των ΗΠΑ

Η διάσωση απέτρεψε ένα πιθανό πολιτικό πλήγμα για τον Λευκό Οίκο, καθώς η αιχμαλωσία ενός Αμερικανού αξιωματικού και η ενδεχόμενη προβολή του από την ιρανική τηλεόραση θα έδινε μια διαφορετική τροπή στη σύγκρουση.

Ο ανταποκριτής του Sky News επισήμανε πως ο πιλότος βρισκόταν σε τεράστιο κίνδυνο, καθώς είχε απομακρυνθεί με τα πόδια από τα συντρίμμια του F-15E για να παραπλανήσει τους διώκτες του. Ο σμήναρχος φέρει αρκετά τραύματα, αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η νέα απειλή του Τραμπ προς την Τεχεράνη

Παράλληλα με την ανακοίνωση της διάσωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του, προειδοποιώντας το Ιράν ότι θα εξαπολύσει «την κόλαση» εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία της Δευτέρας (6/4) για τον τερματισμό του πολέμου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ