Το τεστ των 30 δευτερολέπτων που δείχνει αν πρέπει να αλλάξεις δουλειά

Ένα γρήγορο εργαλείο που βοηθά να αποτυπωθεί η τωρινή επαγγελματική σου κατάσταση

Δεν είναι εύκολο να φύγεις από μια δουλειά. Ακόμα κι όταν κάτι μέσα σου λέει ότι δεν πάει άλλο, η συνήθεια, η ασφάλεια και ο φόβος του άγνωστου σε κρατούν στη θέση σου. Και κάπως έτσι, τα χρόνια περνούν χωρίς να το καταλάβεις κι εσύ μένεις εκεί, κολλημένος στην άβολη καρέκλα μιας εξίσου άβολης εργασιακής θέσης.

Υπάρχουν όμως στιγμές που πιάνεις τον εαυτό σου να αναρωτιέται αν αυτή η δουλειά σε γεμίζει πραγματικά. Αν είσαι εκεί επειδή το θέλεις ή απλώς επειδή (νομίζεις ότι) δεν υπάρχει εναλλακτική. Και κάπου εκεί έρχεται ένα απλό τεστ, που υπόσχεται να σου δώσει μια πιο καθαρή εικόνα.

Πώς λειτουργεί το τεστ

Το πρώτο βήμα είναι να σκεφτείς μια περίοδο ή μια δουλειά στην οποία ένιωθες περισσότερο ικανοποιημένος. Στη συνέχεια, καλείσαι να καταγράψεις πέντε θετικές αξίες που συνδέεις με εκείνη την εμπειρία. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η δημιουργικότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια, η αυτονομία ή η σταθερότητα.

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η λίστα, το επόμενο στάδιο είναι η σύγκριση. Για κάθε μία από αυτές τις αξίες, εξετάζεις αν και κατά πόσο υπάρχει στη σημερινή σου δουλειά.

Η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό, αλλά και στο τι ακριβώς λείπει. Για παράδειγμα, η απουσία συνεργασίας ή δημιουργικότητας μπορεί να δείχνει διαφορετικά πράγματα από την έλλειψη σταθερότητας ή ασφάλειας.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, αν τέσσερις ή και οι πέντε αξίες παραμένουν ενεργές στη σημερινή εργασία, τότε η συνολική εικόνα θεωρείται θετική, ακόμη κι αν υπάρχουν καθημερινές δυσκολίες.

Αντίθετα, όταν καλύπτονται τρεις ή λιγότερες, η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που ζητάς και σε αυτό που λαμβάνεις μεγαλώνει αισθητά. Σε αυτή την περίπτωση, η μέθοδος προτείνει να εξεταστεί πιο σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής.

Ένα επιπλέον στοιχείο που επισημαίνεται είναι η σημασία των επιμέρους δραστηριοτήτων μέσα στη δουλειά. Για παράδειγμα, το αν κάποιος προτιμά συναντήσεις και συνεργασία ή αντίθετα λιγότερη αλληλεπίδραση και περισσότερη αυτονομία, μπορεί να δώσει πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα για το τι ταιριάζει στον ίδιο.

Το συγκεκριμένο τεστ δεν αποτελεί φυσικά απόλυτο κριτήριο για μια τόσο σημαντική απόφαση, αλλά λειτουργεί ως μια γρήγορη μέθοδος αποτύπωσης της επαγγελματικής ικανοποίησης με βάση προσωπικά κριτήρια.

