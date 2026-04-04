Πώς λειτουργεί η τουαλέτα στο Artemis II

Η τουαλέτα του Artemis II έγινε viral όχι για τον σχεδιασμό της, αλλά για τη βλάβη που έφερε αναστάτωση στην αποστολή.

Σε μια διαστημική αποστολή που γράφει ιστορία, δεν είναι πάντα τα μεγάλα που κάνουν τη διαφορά. Μερικές φορές είναι τα μικρά και τα… ανθρώπινα. Όπως, για παράδειγμα, το να πας τουαλέτα. Κι όμως, αυτό ακριβώς έγινε το πιο συζητημένο θέμα γύρω από το Artemis II, όταν το σύστημα αποχέτευσης παρουσίασε βλάβη εν πτήσει.

Η αποστολή προς τη Σελήνη εξελίχθηκε κανονικά, αλλά για λίγες ώρες, ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα θύμισε σε όλους ότι ακόμα και στο πιο προηγμένο σκάφος, η σημαντικότητα της... ανάγκης, δεν παύει να υπάρχει. Και να σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Κυριολεκτικά, όμως.

Πώς λειτουργεί η «τουαλέτα» στο διάστημα

Η τουαλέτα του Orion δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γνωρίζουμε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει βαρύτητα, τίποτα δεν «κατευθύνεται» από μόνο του εκεί όπου πρέπει να... κατευθυνθεί. Το σύστημα, λοιπόν, που χρησιμοποιείται ονομάζεται Universal Waste Management System και βασίζεται κυρίως στον αέρα.

Για τα υγρά, υπάρχει ένα ειδικό χωνί που συνδέεται με σωλήνα και απορροφά τα ούρα μέσω αναρρόφησης. Για τα στερεά, υπάρχει κάθισμα, αλλά η λειτουργία του θυμίζει περισσότερο ανεστραμμένο... απορροφητήρα. Ο αέρας τραβά τα απόβλητα μακριά από το σώμα και τα οδηγεί σε ειδικά δοχεία αποθήκευσης.

Υπάρχουν επίσης ιμάντες για τα πόδια και λαβές, ώστε οι αστροναύτες να παραμένουν σταθεροί καθ' όλη τη διάρκεια της ιεροτελεστίας.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχει πόρτα. Μικρή μεν, αλλά υπαρκτή. Λίγη ιδιωτικότητα, εκεί που δεν την περιμένεις.

Όταν κάτι πάει στραβά…

Κάπου εκεί, όμως, ήρθε η ανατροπή για τους 4 φίλους μας που έχουν συγκεντρώσει πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας σε ολόκληρη την υφήλιο. Το σύστημα παρουσίασε βλάβη, ενεργοποιώντας την ένδειξη δυσλειτουργίας. Δεν ήταν καταστροφικό, αλλά ήταν αρκετό για να δημιουργήσει έντονη ανησυχία στο πλήρωμα.

Γιατί ναι, ΟΚ, μπορείς να λύσεις πολλά στο διάστημα, αλλά αν δεν έχεις πάει τουαλέτα προηγουμένως, το πράγμα ζορίζει επικίνδυνα.

Η λύση, ωστόσο, ήρθε από την Christina Koch, μέλος του πληρώματος και μία από τις πιο έμπειρες αστροναύτες της αποστολής. Με τη βοήθεια των μηχανικών στη Γη, κατάφερε να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

«Έγινα η υδραυλικός του διαστήματος», είπε με χιούμορ μετά την επιδιόρθωση. Και κάπως έτσι, όλοι… ανακουφίστηκαν. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ