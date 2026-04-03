Γερμανία: 15χρονος έκλεψε λεωφορείο για να πάει την κοπέλα του στο σχολείο

Γερμανός έφηβος έκλεψε λεωφορείο από μια εταιρεία μεταφορών και το χρησιμοποίησε για να μεταφέρει την κοπέλα του στο σχολείο που βρισκόταν σε άλλη πόλη.

15χρονος από το Βισμπάντεν της Γερμανίας κατάφερε να τρυπώσει σε αμαξοστάσιο, να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα λεωφορείο και να το οδηγήσει για περισσότερα από 130 χιλιόμετρα πριν γίνει αντιληπτός από τις αρχές.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή (27/3) γύρω στις 6 το πρωί, όταν ο έφηβος εισέβαλε στον χώρο στάθμευσης των οχημάτων και βρήκε το κεντρικό κλειδί ενός λεωφορείου. Παρόλο που οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την κίνηση του οχήματος, το προσωπικό της εταιρείας υπέθεσε λανθασμένα ότι το λεωφορείο είχε παραληφθεί από κάποιον επαγγελματία οδηγό για το προγραμματισμένο δρομολόγιο.

Η αστυνομία ενημερώθηκε αρκετές ώρες αργότερα, αφού η εταιρεία διαπίστωσε, έπειτα από έλεγχο σε όλο το προσωπικό, ότι κανένας υπάλληλος δεν είχε πάρει το συγκεκριμένο όχημα.

Εντοπίστηκε μέσω GPS: Όλα έγιναν για μία κοπέλα - Οι εύλογες απορίες της ληστείας

Οι αρχές χρησιμοποίησαν το σύστημα εντοπισμού GPS του λεωφορείου και κατάφεραν να το εντοπίσουν γρήγορα στην πόλη Καρλσρούη, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων από το σημείο της κλοπής.

Όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα για έλεγχο, έμειναν έκπληκτοι αντικρίζοντας έναν ανήλικο πίσω από το τιμόνι. Όπως αποδέχθηκε, ο 15χρονος είχε οδηγήσει μέχρι εκεί για να παραλάβει τη 14χρονη κοπέλα του από το σχολείο της και εκείνη τη στιγμή επέστρεφε προς το Βισμπάντεν.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι παραμένει μυστήριο το πώς ο έφηβος κατάφερε να αποκτήσει το κλειδί, αλλά και πώς γνώριζε να οδηγεί ένα τόσο μεγάλο όχημα με τέτοια επιδεξιότητα.

Παρά την επικινδυνότητα της πράξης του, το λεωφορείο επέστρεψε στους ιδιοκτήτες του χωρίς ούτε μια γρατζουνιά και ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός κατά τη διάρκεια της διαδρομής στον αυτοκινητόδρομο.

Οι νομικές συνέπειες που θα αντιμετωπίσει ο ανήλικος

Η έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο ο 15χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η κλοπή οχήματος και η οδήγηση χωρίς άδεια, ενώ η εταιρεία λεωφορείων αναμένεται να επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας στο αμαξοστάσιό της για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

