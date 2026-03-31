Γνωρίστε την Jessica Foster: Η viral στρατιώτης του Instagram που αποδείχθηκε προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

Παιδιά, από εδώ η Jessica Foster, Jessica από εδώ τα παιδιά. Η μεγαλύτερη Αμερικανίδα στρατιωτικός και θαυμάστρια του Ντόναλντ Τραμπ με πάνω από 1 εκατ. followers στο Instagram... δεν υπάρχει!

Η Jessica Foster εμφανίστηκε στο Instagram στα τέλη του περασμένου έτους και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο ακολούθους.

Η «συνταγή» της επιτυχίας της φαινόταν απλή: μια εντυπωσιακή ξανθιά γυναίκα που υπηρετεί στον αμερικανικό στρατό, δηλώνει φανατική θαυμάστρια του Ντόναλντ Τραμπ και ποζάρει δίπλα σε παγκόσμιους αστέρες όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μια τέλεια εικόνα χωρίς... πραγματικότητα

Ωστόσο, η «τέλεια» εμφάνιση της Jessica άρχισε γρήγορα να κινεί υποψίες. Οι διαδικτυακές αναζητήσεις για το παρελθόν της δεν οδηγούν πουθενά, καθώς η Jessica Foster δεν υπάρχει στον πραγματικό κόσμο. Πρόκειται για ένα avatar τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιασμένο με ακρίβεια για να προσελκύσει ένα συγκεκριμένο ανδρικό και πολιτικοποιημένο κοινό.

Jessica Foster is one of the most viral AI Influencers, with 933k followers,



what gives this AI influencer LORE is people think SHES REAL,



this post that was posted 15h and already has 3.2 MIL views if you check the comments of Jessica people literally think its real… https://t.co/aTIjt1YWec pic.twitter.com/5EMIoL0lI2 March 5, 2026

Ενώ στο Instagram το περιεχόμενό της είναι σχετικά συγκρατημένο, εστιάζοντας στη στρατιωτική ζωή και τις «συναντήσεις» της στον Λευκό Οίκο, η βιογραφία της οδηγεί τους ακόλουθους σε μια σελίδα OnlyFans. Εκεί, το κοινό καλείται να πληρώσει για πιο τολμηρό περιεχόμενο και προσωπικά μηνύματα από ένα πρόσωπο που... δεν υπάρχει.

Μάλιστα, το προφίλ της στο OnlyFans γράφει ειρωνικά: «Απαντώ σε κάθε μήνυμα, αλλά δείξτε υπομονή γιατί δεν είμαι ρομπότ, χάχα». Σύμφωνα με τους όρους της πλατφόρμας, κάθε λογαριασμός πρέπει να συνδέεται με ένα επαληθευμένο φυσικό πρόσωπο και το περιεχόμενο AI πρέπει να φέρει σχετική σήμανση (#AI), κανόνες που η περίπτωση της Foster φαίνεται να παρακάμπτει.

Η περίπτωση της Jessica Foster αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πατήσει τα κατάλληλα κουμπιά για να αποσπάσει χρήματα από ανυποψίαστους χρήστες χωρίς καν να χρειάζεται φυσική παρουσία. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, τέτοια ψηφιακά είδωλα αναμένεται να πληθύνουν, κάνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και αλγορίθμου όλο και πιο δυσδιάκριτα.

