Η Ισπανία ενεργοποιεί τεχνολογική ασπίδα ενάντια σε απειλή που ταξιδεύει με χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα

Σε πολλούς θα προκαλέσει έκπληξη το γεγονός ότι η Ισπανία είναι μία από τις πιο προηγμένες χώρες στον κόσμο στα συστήματα ραντάρ. Οργανισμοί όπως το ΝΑΤΟ χρησιμοποιούν ισπανική τεχνολογία, ενώ εταιρείες όπως η Indra, η GMV και η Navantia βοηθούν στο να τοποθετηθεί μεταξύ των πιο εξεχουσών εθνών για την καταπολέμηση των εναέριων απειλών.

Η Ετήσια Έκθεση Εθνικής Ασφάλειας επισημαίνει πως η κυβέρνηση «συνέχισε να ενισχύει σημαντικά τις ικανότητες και την ασφάλεια του εναέριου τομέα, μέσω του προοδευτικού εκσυγχρονισμού του Συστήματος Αεροδιαστημικής Επιτήρησης και Ελέγχου». Η Αεροπορία και ο Διαστημικός Στρατός εκσυγχρόνισαν το σύστημα ραντάρ τους με την παροχή δεδομένων Mode 5, το στρατιωτικό πρότυπο αναγνώρισης που παρέχει δεδομένα αεροσκαφών με κρυπτογραφημένο και ασφαλή τρόπο.

Η αναβάθμιση αισθητήρων και το δίκτυο JSVICA

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι «κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκαν νέες φάσεις αναβάθμισης στους αισθητήρες ραντάρ, αυξάνοντας την ακρίβεια, την κάλυψη και την ικανότητα αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης απειλών που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους».

Αυτό το σύστημα ραντάρ εξαρτάται από το Αρχηγείο του Συστήματος Αεροπορικής Επιτήρησης και Ελέγχου, γνωστό ως JSVICA. Πρόκειται για ένα δίκτυο στο οποίο εργάζονται περισσότερα από 1.700 άτομα, κατανεμημένα σε 22 μονάδες σε ολόκληρη την Ισπανία.

Η υψηλή τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας όσον αφορά τα ραντάρ οδήγησε στην υπογραφή μιας βιομηχανικής συμφωνίας με την Ουκρανία. Από την πλευρά της, η Ισπανία θα επωφεληθεί από την ουκρανική τεχνολογία, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εναέρια μάχη κατά των drones.

