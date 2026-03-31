Οι χώρες που σε πληρώνουν για να μετακομίσεις εκεί: Το νησί-έκπληξη στην Ελλάδα

Με εκατομμύρια Αμερικανούς να φεύγουν από τη χώρα τους, η Wall Street Journal δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν τις χώρες όπου δίνουν λεφτά ώστε να πείσουν τον κόσμο να μεταναστεύσει εκεί.

Οι ΗΠΑ βλέπουν όλο και περισσότερους πολίτες τους να αναζητούν μια νέα αρχή στο εξωτερικό. Σύμφωνα με στοιχεία του Brookings Institution που δημοσίευσε η Wall Street Journal, εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν πλέον σε χώρες όπως το Μεξικό, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο, με το κόστος ζωής να αποτελεί τον κύριο παράγοντα φυγής.

Το εντυπωσιακό είναι ότι πολλές χώρες προσφέρουν πλέον οικονομικά κίνητρα για να προσελκύσουν νέους κατοίκους.

Οι χώρες που προσφέρουν «χρυσές» ευκαιρίες σύμφωνα με τη Wall Street Journal

Ελλάδα (Αντικύθηρα)

Το μικρό νησί των Αντικυθήρων, με πληθυσμό μόλις 50 κατοίκων, προσφέρει 500 ευρώ το μήνα για τρία χρόνια σε όσους αποφασίσουν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ήλιο, ηρεμία και μια στενή σχέση με την τοπική κοινότητα.

Ιταλία (Σαρδηνία & Καλαβρία)

Η ιταλική κυβέρνηση προσφέρει έως και 30.000 δολάρια σε όσους συμφωνήσουν να ζήσουν σε ένα από τα εννέα μικρά χωριά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Στόχος είναι η αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών που ερημώνουν.

Ισπανία (Εξτρεμαδούρα)

Το πρόγραμμα «Live in Ambroz» απευθύνεται σε όσους εργάζονται εξ αποστάσεως (digital nomads). Προσφέρει επιχορήγηση 15.000 ευρώ για μετακόμιση στην περιοχή για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Ελβετία (Albinen)

Για όσους ονειρεύονται τα χιονισμένα βουνά, το χωριό Albinen προσφέρει 25.000 ελβετικά φράγκα ανά ενήλικα και 10.000 ανά παιδί. Προϋπόθεση είναι η αγορά κατοικίας αξίας τουλάχιστον 200.000 φράγκων και η διαμονή εκεί για μια δεκαετία.

Ιρλανδία

Το πρόγραμμα «Our Living Islands» (2023) επιστρέφει στους κατοίκους το κόστος ανακαίνισης εγκαταλελειμμένων ακινήτων σε υπεράκτια νησιά, ενθαρρύνοντας την ιδιοκατοίκηση ή την ενοικίαση.

Κίνητρα για επιχειρηματίες και νέους

Χιλή: Μέσω του «Start-Up Chile», οι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση έως και 300.000 δολάρια, δωρεάν χώρους εργασίας και εκπτώσεις για να αναπτύξουν τη startup τους.

Κροατία: Στην περιοχή Legrad, προσφέρονται σπίτια με κόστος λιγότερο από ένα δολάριο σε άτομα κάτω των 45 ετών, με καθαρό ποινικό μητρώο, που είναι παντρεμένα ή σε μόνιμη σχέση.

Μαυρίκιος: Προσφέρει περίπου 425 δολάρια (20.000 ρουπίες Μαυρικίου) σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στο τροπικό νησί.

