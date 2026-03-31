Έρχεται το συνδρομητικό Instagram: Τι αλλάζει για τους χρήστες

Το Instagram ανακοίνωσε τη συνδρομητική της υπηρεσία, η οποία θα παρέχει νέα προνόμια.

Η Meta ανακοίνωσε και επίσημα το Instagram Plus, τη νέα συνδρομητική υπηρεσία της πλατφόρμας, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να διατίθεται πιλοτικά σε επιλεγμένες αγορές, όπως η Ιαπωνία, το Μεξικό και οι Φιλιππίνες.

Για την ώρα, το Instagram Plus βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο και δεν έχει γίνει γνωστό αν ή πότε θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Επιπλέον, η υπηρεσία αναμένεται να εμπλουτιστεί και με άλλα εργαλεία στο μέλλον.

Όπως ανέφερε η Meta, ο σκοπός των δοκιμών είναι να κατανοηθεί ποιες δυνατότητες έχουν τη μεγαλύτερη αξία για τους χρήστες σε ένα σύνολο premium χαρακτηριστικών. Στο ίδιο πλαίσιο, οι πρώιμες τιμές εμφανίζονται σχετικά χαμηλές. Η Meta προσφέρει επίσης, δωρεάν δοκιμή ενός μήνα σε υποψήφιους συνδρομητές.

Οι αλλαγές που ξεχωρίζουν

Με κόστος περίπου 2 δολάρια τον μήνα, οι συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες στους δωρεάν χρήστες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας των stories για ακόμη 24 ώρες, καθώς και η δημιουργία πολλαπλών ομάδων κοινού για την προβολή τους.

Παράλληλα, η Meta αναφέρει ότι προστίθεται δυνατότητα αναζήτησης μέσα στα stories, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν προεπισκόπηση πριν από τη δημοσίευσή τους. Ο πρώτος μήνας προσφέρεται δωρεάν στις περιοχές όπου δοκιμάζεται η υπηρεσία, ενώ στη συνέχεια η συνδρομή ανέρχεται περίπου στα 2 δολάρια μηνιαίως.

