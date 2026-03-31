Το Rizes Gastro Taverna επιστρέφει στη Σαντορίνη: Μια νέα σεζόν αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα και τα εκλεκτά προϊόντα του τόπου

Την 1η Απριλίου 2026, το Rizes Gastro Taverna ανοίγει ξανά τις πόρτες του στα Φηρά, εγκαινιάζοντας τη δεύτερη χρονιά παρουσίας του στα επιβλητικά βράχια της Καλντέρας.

Μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη πρώτη σεζόν, το εστιατόριο επιστρέφει με μια πιο ώριμη και δυναμική ταυτότητα, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας προορισμός ιδιαίτερης γευστικής αξίας στο νησί.

Αυθεντικά Υλικά & Νέα Γαστρονομική Αφήγηση

Για τη σεζόν του 2026, το μενού έχει εμπλουτιστεί, βάζοντας στο επίκεντρο τον σεβασμό στον καρπό της γης. Η αυστηρή αναζήτηση των καλύτερων τοπικών αγαθών, η εποχικότητα και η δημιουργική προσέγγιση παραμένουν στον πυρήνα της δημιουργίας του. Πλέον, δίνεται ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην καθαρότητα, με κάθε δημιουργία να αποτελεί μια ωδή στην αυθεντικότητα του τόπου, από την εύφορη γη ως το απέραντο γαλάζιο.

Της κουζίνας ηγείται ο συνιδιοκτήτης και Executive Chef, Αλέξανδρος Μακρόπουλος, του οποίου η διεθνής εμπειρία και η υψηλή τεχνική υπηρετούν το όραμα της ειλικρινούς φιλοξενίας. Δίπλα του, η Head Chef Μαρία Σύλλα και η Pastry Chef Ελένη Μάνια συνθέτουν μια δεμένη ομάδα που ξεχωρίζει για τη συνέπεια και τη δημιουργικότητά της.

Το Κελάρι: Εστίαση στον Ελληνικό Αμπελώνα

Το κελάρι του Rizes έχει διευρυνθεί και εμπλουτιστεί εντυπωσιακά για τη νέα σεζόν. Η λίστα έχει σχεδιαστεί με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην ανάδειξη των εγχώριων οίνων, δίνοντας φυσικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον παγκοσμίου φήμης αμπελώνα της Σαντορίνης. Σπάνιες ετικέτες, ντόπιες ποικιλίες και προσεκτικά επιλεγμένες οινοποιήσεις απογειώνουν την εμπειρία, καθιστώντας το κρασί οργανικό και αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής πρότασης.

Βιωματικές Εμπειρίες & Ιδιωτικότητα

Ειδικά διαμορφωμένες προτάσεις, όπως το Private Cellar Dinner και τα exclusive wine pairings, επιστρέφουν πλήρως ανανεωμένα, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολιστική προσέγγιση της τοπικής παράδοσης σε ένα περιβάλλον απόλυτης ιδιωτικότητας.

Διανύοντας τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του, το Rizes Gastro Taverna κατασταλάζει στην ουσία του οράματός του. Με φόντο το επιβλητικό τοπίο της Καλντέρας, η εμπειρία δομείται γύρω από τις εκλεκτές πρώτες ύλες, τον σπουδαίο ελληνικό αμπελώνα και την αυθεντική φιλοξενία, προσκαλώντας τον επισκέπτη σε μια νέα συνάντηση με τη γεύση στην πιο ειλικρινή της μορφή.

Rizes Gastro Taverna

Καθημερινά από τις 6:00 μ.μ – 1 π.μ.

Website: www.rizessantorini.com

Email: [email protected]

Τηλ.: +30 22860 21885

Το Rizes Gastro Taverna ανήκει στον όμιλο AESTIAN GROUP.