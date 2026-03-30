Porto Carras Athlos: Ένας νέος «άθλος» γεννιέται στη Χαλκιδική

Διεθνές τριήμερο εμπειρίας, ευεξίας και γαστρονομίας.

Το πολυβραβευμένο Porto Carras Grand Resort, εκεί όπου η φύση συναντά τη θάλασσα και η ιστορική κληρονομιά τη σύγχρονη φιλοξενία, παρουσιάζει για πρώτη φορά το Porto Carras Athlos. Πρόκειται για ένα sports tourism και wellness event που διοργανώνεται για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως ένας νέος και εμβληματικός θεσμός. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2026, μετατρέποντας τον μαγευτικό προορισμό της Σιθωνίας σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, δράσης και συλλογικής εμπειρίας για τους λάτρεις του αθλητισμού.

Η Φιλοσοφία του «Άθλου»: Η Δύναμη της Προσωπικής Υπέρβασης

Η επιλογή της ονομασίας πηγάζει από την καρδιά της ελληνικής κληρονομιάς και την αναζήτηση της αρμονίας μεταξύ σώματος και πνεύματος. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή έννοια της υπεράνθρωπης προσπάθειας, το PortoCarras Athlos επαναπροσδιορίζει τη λέξη, καθώς ο πραγματικός άθλος δεν είναι το χρονόμετρο ή το ρεκόρ, αλλά η απόφαση της συμμετοχής. Είναι η στιγμή που ο επισκέπτης αφήνει πίσω την καθημερινότητα για να βρεθεί σε έναν μοναδικό προορισμό, τερματίζοντας με χαμόγελο και γράφοντας τη δική του προσωπική ιστορία. Το Porto Carras Athlos δεν είναι απλώς μια σειρά αγώνων, αλλά μια κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται την ίδια ανάγκη για κίνηση, σύνδεση και ευεξία.

@ Porto Carras

Μυθολογικές Διαδρομές στο Απαράμιλλο Τοπίο της Σιθωνίας

Η διοργάνωση συνδέει την αθλητική δράση με την πλούσια μυθολογία και το συγκλονιστικό φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, μετατρέποντας τη Σιθωνία και έναν από τους μεγαλύτερους προορισμούς της Μεσογείου σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, προσφέροντας διαδρομές που κόβουν την ανάσα:

Τhe Giant Run Series (21km, 10km, 5km, 1km) : Εμπνευσμένοι από την επική Γιγαντομαχία, οι δρομείς δεν συμμετέχουν απλώς σε έναν αγώνα, αλλά περιηγούνται στον παράδεισο του Porto Carras. Οι διαδρομές εναλλάσσονται διαρκώς: ξεκινούν πλάι στη διεθνών προδιαγραφών μαρίνα, διασχίζουν τα σκιερά μονοπάτια μέσα στα πευκοδάση που ακουμπούν στη θάλασσα, και περνούν μέσα από τους εμβληματικούς, καταπράσινους αμπελώνες του Domaine Porto Carras. Κάθε χιλιόμετρο μετατρέπεται σε μια οπτική εμπειρία και μια συμβολική πορεία αυτοβελτίωσης.

Skylias Open Water (5km, 3km, 1km): Αφιερωμένοι στον θρυλικό δύτη Σκυλλία, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της αρχαιότητας, οι αγώνες ανοιχτής θαλάσσης καλούν τους συμμετέχοντες να βουτήξουν στην ιστορία. Με φόντο την ακτογραμμή των 9 χιλιομέτρων, οι κολυμβητές θα αναμετρηθούν στα βραβευμένα με Γαλάζια Σημαία, απάνεμα και κρυστάλλινα νερά του Τορωναίου Κόλπου.

Καινοτόμο Concept: Αθλητισμός, Εκπαίδευση & Υψηλή Γαστρονομία

Το Porto Carras Athlos δεν περιορίζεται στους αγώνες, αλλά αποτελεί ένα ολιστικό lifestyle event, σχεδιαμένο για να φέρει τους ανθρώπους κοντά μέσα από κοινές εμπειρίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νέα γενιά, μέσα από Football Clinics, Baby Swimming Sessions και δράσεις που προάγουν την ομαδικότητα. Παράλληλα, η εμπειρία των επισκεπτών απογειώνεται μέσα από τον πολιτιστικό και γαστρονομικό χαρακτήρα του Domaine Porto Carras, που λειτουργεί από το 1967 και είναι ο μεγαλύτερος βιολογικός αμπελώνας στην Ελλάδα, προσφέροντας μοναδικές συνεδρίες οινογνωσίας εκλεκτών ετικετών σε ένα περιβάλλον απαράμιλλης αισθητικής.

Beach Volley Camp από την Ολυμπιονίκη Έφη Σφυρή

Ως ένα από τα μεγαλύτερα και αρτιότερα συγκροτήματα της Μεσογείου, το Porto Carras Grand Resort θέτει τις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του στην καρδιά του φεστιβάλ, εγκαινιάζοντας τα δύο ολοκαίνουργια γήπεδα Beach Volley, μέσα από εξειδικευμένα camps υπό την καθοδήγηση της Ολυμπιονίκη Έφης Σφυρή.

Παράλληλα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει Beach Soccer, Tennis και Padel, το καινοτόμο Footgolf, καθώς και sessions Yoga και Pilates δίπλα στο κύμα.

Εγγραφές & Πληροφορίες

Εξασφάλισε τώρα τη θέση σου στη μεγάλη γιορτή του αθλητικού τουρισμού! Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/porto- carras-athlos/

Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και τα ειδικά, προνομιακά πακέτα διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Carras Μeliton Hotel, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, για τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς τους.

Porto Carras

@ Porto Carras

To Porto Carras Grand Resort είναι το ιστορικό εμβληματικό Resort, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην εγκαθίδρυση του πολυτελούς τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Σε ένα φυσικό περιβάλλον απαράμιλλης ομορφιάς και έντονων εναλλαγών, για 50 χρόνια προσφέρει στους επισκέπτες του υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Βρίσκεται πλάι σε μια αμμώδη ακτογραμμή μήκους 9 χιλιομέτρων και περιτριγυρισμένο από μια κατάφυτη έκταση 18.000 στρεμμάτων, με κήπους κάτω από τη σκιά των πεύκων που ντύνουν τις πλαγιές του όρους Μελίτων. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών, τον μεγαλύτερο αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας στην Ελλάδα, ένα κέντρο θαλασσοθεραπείας και ευεξίας, εστιατόρια με γαστρονομία υψηλού επιπέδου, καζίνο και μαρίνα που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, μια μεγάλη γκάμα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε στεριά και θάλασσα είναι διαθέσιμη σε επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Website: www.portocarras.com

Πληροφορίες για τους συντάκτες:

Τηλ.: +30 210 9312881-2

e-mail: [email protected]