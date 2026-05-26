Η σωστή χρήση του κλιματιστικού: Τόσο αυξάνεται ο λογαριασμός σε κάθε βαθμό που μειώνουμε

Ο σωστός χειρισμός του θερμοστάτη στο κλιματιστικό και η αποφυγή ταυτόχρονης λειτουργίας ενεργοβόρων συσκευών αποτελούν τα κλειδιά για τη μείωση του κόστους στο ρεύμα.

Ο ειδικός Χόρχε Μοράλες ντε Λάμπρα εξήγησε τους τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος των οικιακών συσκευών.

Ο ίδιος διαχωρίζει τις συσκευές σε εκείνες που έχουν μεγάλη ισχύ αλλά χρησιμοποιούνται περιστασιακά και σε εκείνες που μένουν αναμμένες όλη μέρα με χαμηλότερη κατανάλωση. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το κλιματιστικό αποτελεί μια συσκευή που συνδυάζει τα αρνητικά χαρακτηριστικά και των δύο κατηγοριών.

Οι λανθασμένες ρυθμίσεις στο κλιματιστικό

Με την έλευση της ζέστης, η σωστή χρήση του θερμοστάτη είναι καθοριστική προκειμένου να μην εκτιναχθεί το κόστος. Ο ειδικός συμβουλεύει να αποφεύγονται οι υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες. «Αυτό είναι υπερβολή, καθώς το μηχάνημα συνήθως δεν μπορεί να φτάσει τους 18 βαθμούς σε έναν χώρο. Η διατήρηση της θερμοκρασίας στους 20 με 21 βαθμούς μπορεί να προκαλέσει ακόμα και κρυολογήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η πρότασή του είναι η σταθερή ρύθμιση στους 23 βαθμούς, μόνο για τις ώρες που κάποιος βρίσκεται στο δωμάτιο, αποφεύγοντας τη χρήση της συσκευής απλώς για να «κρυώνουν τα έπιπλα». Σύμφωνα με τον ίδιο, για κάθε βαθμό που μειώνεται η θερμοκρασία, η κατανάλωση ρεύματος μπορεί να αυξηθεί κατά 7%.

Η ταυτόχρονη χρήση συσκευών

Παράλληλα, ο ειδικός προειδοποιεί για συσκευές όπως το σεσουάρ, το μπλέντερ ή ο φούρνος μικροκυμάτων, οι οποίες καταναλώνουν πολλή ενέργεια ακόμη και αν λειτουργούν για λίγα λεπτά.

Για τον λόγο αυτό, συνιστά να μην χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με άλλες ενεργοβόρες συσκευές, όπως το πλυντήριο ρούχων ή το πλυντήριο πιάτων. Αν συμπέσει η λειτουργία πολλών τέτοιων συσκευών, μπορεί να προκληθεί υπερφόρτωση του δικτύου με αποτέλεσμα να πέσει η ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού.

