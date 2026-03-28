Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Προπονεί τον γιο του για το ντεμπούτο του στον κόσμο του bodybuilding

Ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ετοιμάζεται για τον πρώτο του διαγωνισμό bodybuilding, ακολουθώντας πιστά την προπόνηση του πατέρα του.

Ο Τζόζεφ Μπαένα, γιος του θρυλικού Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ετοιμάζεται να κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στον κόσμο του bodybuilding, αποδεικνύοντας ότι η κληρονομιά δεν είναι απλώς θέμα ονόματος, αλλά και σκληρής δουλειάς.

Ο 28χρονος θα συμμετάσχει στον πρώτο του διαγωνισμό στις 5 Απριλίου, στο πρωτάθλημα NPC Natural Colorado State, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα σε μια πορεία που φαίνεται να είναι βαθιά επηρεασμένη από τη φιλοσοφία και τις αρχές του πατέρα του. Άλλωστε, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ δεν είναι απλώς ένας πρώην πρωταθλητής του bodybuilding, αλλά μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του αθλήματος.

