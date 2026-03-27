Η πιο αλμυρή λίμνη στη δύση βρίσκεται πάνω σε μια τεράστια υπόγεια δεξαμενή γλυκού νερού

Κάτω από την άλμη, μια εκπληκτική ανακάλυψη μπορεί να προσφέρει στην καταδικασμένη Μεγάλη Αλμυρή Λίμνη μια αχτίδα ελπίδας.

Κάτι παράξενο κρύβεται κάτω από τη μεγαλύτερη λίμνη αλμυρού νερού του Δυτικού Ημισφαιρίου. Βαθιά κάτω από τη Μεγάλη Αλμυρή Λίμνη (Great Salt Lake) στη Γιούτα, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι εντόπισαν μια γιγαντιαία υπόγεια δεξαμενή γλυκού νερού.

Τα «νησιά» από καλάμια που πρόδωσαν το μυστικό

Οι υποψίες των ερευνητών ξεκίνησαν όταν εμφανίστηκαν ξαφνικά παράξενοι λόφοι καλυμμένοι με καλάμια στην αποξηραμένη κοίτη της λίμνης. Αυτά τα «νησιά», διαμέτρου 50 έως 100 μέτρων, υποδήλωναν ότι το νερό αναβλύζει από κάτω προς τα πάνω, τροφοδοτώντας τη βλάστηση με γλυκό νερό σε ένα περιβάλλον που κανονικά είναι οκτώ φορές πιο αλμυρό από τον ωκεανό.

Για να λύσουν το μυστήριο, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Γιούτα χρησιμοποίησαν ελικόπτερα εξοπλισμένα με συστήματα ηλεκτρομαγνητικών παλμών. Η έρευνα αποκάλυψε μια ανωμαλία που εκτείνεται σε βάθος 3 έως 4 χιλιομέτρων κάτω από τον κόλπο Farmington.

Μια αναπάντεχη υδρολογική ανακάλυψη

Η παρουσία γλυκού νερού σε αυτό το σημείο προκάλεσε έκπληξη στους γεωλόγους για δύο λόγους. Το γλυκό νερό εισέρχεται προς το εσωτερικό της λίμνης και όχι στις παρυφές της, όπως συμβαίνει συνήθως και το αλμυρό νερό είναι πυκνότερο, επομένως οι υδρολόγοι περίμεναν ότι θα καταλάμβανε όλο τον όγκο κάτω από τη λίμνη. Αντίθετα, βρήκαν μια τεράστια μάζα γλυκού νερού κάτω από το επιφανειακό αλμυρό στρώμα.

«Ήμασταν σε θέση να υπολογίσουμε το βάθος και την έκταση αυτής της δεξαμενής. Αν γνωρίζεις αυτές τις παραμέτρους, μπορείς να υπολογίσεις τον πιθανό όγκο του γλυκού νερού», δήλωσε ο Michael Zhdanov, καθηγητής γεωλογίας και διευθυντής του CEMI.

Σωτήρια λύση για την τοξική σκόνη;

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Η Μεγάλη Αλμυρή Λίμνη υποφέρει από παρατεταμένη ξηρασία, με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις να στεγνώνουν και να μετατρέπονται σε τοξική σκόνη γεμάτη βαρέα μέταλλα, που απειλεί τις γύρω περιοχές.

Αν οι επιστήμονες βρουν τρόπο να αξιοποιήσουν αυτό το υπόγειο απόθεμα, θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν για να υγράνουν τις εστίες σκόνης και να περιορίσουν τη ρύπανση. Ωστόσο, ο Bill Johnson, υδρολόγος στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, προειδοποιεί ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα: «Πρέπει να κατανοήσουμε τις ευεργετικές επιδράσεις αυτών των υπόγειων υδάτων πριν προχωρήσουμε στην εξόρυξή τους, ώστε να μην διαταράξουμε το σύστημα».

