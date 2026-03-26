Καρχαρίες τίγκα σε… κοκαΐνη και καφεΐνη: Τι βρήκαν οι επιστήμονες σε τουριστικό «παράδεισο»

Μελέτη στις Μπαχάμες εντόπισε καφεΐνη, κοκαΐνη και παυσίπονα σε καρχαρίες, ανοίγοντας νέα ερωτήματα για τη ρύπανση των θαλασσών.

Κάπου στις τιρκουάζ θάλασσες στις Μπαχάμες, εκεί που το νερό μοιάζει καθαρό και η φύση ανέγγιχτη, οι επιστήμονες βρήκαν κάτι που δεν ταιριάζει καθόλου με την κυρίαρχη εικόνα: Στο αίμα καρχαριών εντοπίστηκαν ίχνη από ουσίες που... προορίζονται αποκλειστικά για ανθρώπους. Και όχι, δεν μιλάμε για κάτι «αθώο».

Η νέα έρευνα αποκάλυψε την παρουσία καφεΐνης, κοκαΐνης αλλά και φαρμάκων, όπως αντιφλεγμονώδη και παυσίπονα, σε δείγματα από τρία διαφορετικά είδη καρχαριών. Μια εικόνα που λέει πολλά για το πού καταλήγει τελικά ό,τι περνά από τα χέρια μας.

Πώς οι ανθρώπινες ουσίες καταλήγουν στους καρχαρίες

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της νήσου Eleuthera, περίπου 80 χιλιόμετρα ανατολικά του Nassau. Οι επιστήμονες από το Cape Eleuthera Institute συνέλεξαν δείγματα αίματος από 85 καρχαρίες και διαπίστωσαν ότι η καφεΐνη ήταν η πιο συχνά ανιχνεύσιμη ουσία, καθώς βρέθηκε σε 27 από αυτούς.

Παράλληλα, κοκαΐνη εντοπίστηκε σε δύο καρχαρίες, ενώ το αντιφλεγμονώδες diclofenac βρέθηκε σε 13 και η παρακεταμόλη σε τέσσερις. Για πρώτη φορά μάλιστα καταγράφεται η παρουσία καφεΐνης και παρακεταμόλης σε καρχαρίες παγκοσμίως, αλλά και κοκαΐνης στις Μπαχάμες.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι τα ζώα εκτίθενται σε αυτές τις ουσίες επειδή δαγκώνουν αντικείμενα για να τα εξετάσουν, με αποτέλεσμα να απορροφούν ό,τι υπάρχει στο νερό. Το πώς ακριβώς κατέληξαν τα ναρκωτικά εκεί δεν είναι απολύτως σαφές, αν και εκτιμάται ότι πακέτα κοκαΐνης μπορεί να έπεσαν στη θάλασσα, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα λύματα ή άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι τα περισσότερα θετικά δείγματα προήλθαν από μια περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα, κάτι που δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών για το πού οφείλεται το φαινόμενο.

Τι σημαίνει αυτό για τους καρχαρίες

Οι επιστήμονες κατέγραψαν και αλλαγές σε βιολογικούς δείκτες των καρχαριών, όπως το γαλακτικό οξύ και η ουρία, χωρίς όμως να είναι ακόμη σαφές πώς αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν τη συμπεριφορά ή την υγεία τους.

Η εικόνα που προκύπτει, ωστόσο, είναι ξεκάθαρη: ουσίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τον άνθρωπο βρίσκουν τον δρόμο τους μέχρι και σε απομακρυσμένα θαλάσσια οικοσυστήματα, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά φτάνει τελικά το αποτύπωμά μας στη φύση.

