Η αληθινή ιστορία πίσω από τα «Σαγόνια του Καρχαρία»: Οι πραγματικές επιθέσεις που ενέπνευσαν τον Σπίλμπεργκ (vid)

Το καλοκαίρι του 1916, πέντε άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση από καρχαρία στις ακτές του Νιου Τζέρσεϊ, εμπνέοντας το εμβληματικό «Jaws». Ιστορικός ρίχνει φως στην αληθινή ιστορία τρόμου που σόκαρε τις ΗΠΑ.

Το καλοκαίρι του 1916, ο πανικός κυριάρχησε στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, καθώς πέντε λουόμενοι δέχθηκαν επίθεση από καρχαρία μέσα σε δύο εβδομάδες στο Νιου Τζέρσει. Οι τέσσερεις σκοτώθηκαν, ενώ ο πέμπτος τραυματίστηκε σοβαρά, προκαλώντας υστερία σε εθνικό επίπεδο.

Η παράνοια έφτασε σε τέτοιο βαθμό που κανείς δεν τόλμησε να σώσει έναν λουόμενο που πνιγόταν, φοβούμενος ότι θα κατασπαραχθεί. Όπως και στην παγκόσμια φήμης ταινία «Jaws», προσφέρθηκαν επικηρύξεις για τον εντοπισμό του καρχαρία, ενώ κάποιοι τοποθέτησαν ακόμη και δυναμίτες στη θάλασσα ή σιδερένια δίχτυα σε παραλίες για προστασία.

Παράλληλοι κόσμοι: Η ταινία και η πραγματικότητα

Στην ταινία, ο αρχηγός Μπρόντι αναφέρει ευθέως την τραγωδία του 1916: «Θα ξανασυμβεί. Έχει ξανασυμβεί! Στην ακτή του Τζέρσεϊ! Το 1916! Πέντε άνθρωποι κατασπαράχθηκαν στο κύμα».

Οι αναφορές όμως δεν σταματούν εκεί:

Στις αναφορές του Peter Benchley (1974) ο καρχαρίας σκοτώνει τέσσερις ανθρώπους, όπως και στην πραγματική ιστορία

Οι τοπικοί αξιωματούχοι αρνούνται να κλείσουν τις παραλίες για να μην χάσουν τουρίστες - όπως και στο Beach Heaven το 1916

Ακολουθεί μαζικό κυνήγι καρχαρία - ακριβώς όπως τότε

Οι επιθέσεις που σημάδεψαν την Αμερική

1 Ιουλίου 1916 - Beach Heaven: Ο 23χρονος Charles Vnasant βούτηξε στη θάλασσα με τον σκύλο του. Φώναξε, όμως οι παριστάμενοι νόμιζαν ότι καλούσε το ζώο. Ο καρχαρίας του κατασπάραξε τον αριστερό μηρό. Παρά τη διάσωση, πέθανε από αιμορραγία. 6 Ιουλίου - Spring Lake: Ο 27χρονος Charles Bruder κολυμπούσε 130 μέτρα από την ακτή όταν του έκοψε τα πόδια. Το αίμα του έκανε τη θάλασσα κόκκινη. 12 Ιουλίου - Matawan Creek: Ο καπετάνιος Thomas Cottrell είδε έναν καρχαρία 2,5 μέτρων, αλλά οι αρχές αγνόησαν την προειδοποίηση. Ο καρχαρίας επιτέθηκε σε παιδιά που έπαιζαν στο ρεύμα. Ο Lester Stillwell παρασύρθηκε κάτω από το νερό, ο Watson Fisher που πήδηξε να τον σώσει, σκοτώθηκε επίσης. Ο μόνος που επέζησε ήταν ο 14χρονος Joseph Dunn που ένιωσε «το πόδι του να κατεβαίνει στον λαιμό του καρχαρία».

Παρά τις επιθέσεις, 10 δήμαρχοι δήλωσαν πως δεν πρέπει να κλείσουν οι παραλίες, γιατί προκαλούσε «ζημιά χωρίς λόγο» στον τουρισμό. Οι τοπικές αρχές έβαζαν την εικόνα της πόλης πάνω από την ανθρώπινη ζωή - μια κλασσική θεματική που εξερευνά και η ταινία.

Στις 14 Ιουλίου, ο ταριχευτής Michael Schleisser έπιασε έναν λευκό καρχαρία 2,5 μέτρων και 147 κιλών στον κόλπο Raritan. Στο στομάχι του βρέθηκαν ανθρώπινα κατάλοιπα. Ο καρχαρίας εκτέθηκε στη βιτρίνα μαγαζιού στη Νέα Υόρκη.

Η συγγραφέας που ξαναγράφει την ιστορία του Jaws

Η ιστορικός Rachel Lee Perez στο βιβλίο της «The Real Jaws - The attacks that inspired the movies» αναλύει με λεπτομέρεια τις ομοιότητες. Με τη βοήθεια τοπικών ιστορικών, επιβεβαιώνει ότι ο Benchley είχε επηρεαστεί από τα γεγονότα του 1916, παρά τις σποραδικές του δηλώσεις. «Είναι σχεδόν αδύνατο να πιστέψουμε ότι δεν εμπνεύστηκε - οι αριθμοί, η τοποθεσία, η φύση των επιθέσεων, ακόμα και η πολιτική αδιαφορία είναι ίδια».

Οι επιθέσεις του 1916 καθόρισαν τον τρόπο που βλέπουμε τους καρχαρίες μέχρι και σήμερα: ως αιμοδιψή τέρατα - εικόνα που ενισχύθηκε με την ταινία του Σπίλμπεργκ το 1975. Τα «Σαγόνια του Καρχαρία» έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο, κέρδισαν τρία Όσκαρ και άλλαξαν την κινηματογραφική και οικολογική ιστορία.

