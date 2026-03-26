Δορυφορικές εικόνες της NASA αποκαλύπτουν μια παράξενη δομή σε σχήμα ματιού στη Σαχάρα

Εικόνες της NASA μέσω δορυφόρου αποκαλύπτουν μια παράξενη δομή 50 χιλιομέτρων σε σχήμα ματιού στην έρημο Σαχάρα.

Μια κυκλική δομή με σχήμα ματιού στη μέση της ερήμου Σαχάρα αποτελεί τον τελευταίο γεωλογικό σχηματισμό που κατέγραψε το Παρατηρητήριο της Γης της NASA.

Πρόκειται για τη «Δομή Richat», η οποία βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Μαυριτανίας και έχει διάμετρο που αγγίζει τα 45-50 χιλιόμετρα, καθιστώντας την ορατή σε όλο της το μεγαλείο από το Διάστημα.

Η ταυτότητα του... ματιού

Όπως φαίνεται στις εικόνες της διαστημικής υπηρεσίας, η δομή είναι άμεσα αναγνωρίσιμη από τους ομόκεντρους δακτυλίους της, οι οποίοι αποτελούνται από ιζηματογενή και πυριγενή πετρώματα. Ο σχηματισμός περιβάλλεται από εκτεταμένα πεδία αμμόλοφων που αναπτύσσονται κάθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου, δημιουργώντας ένα μοναδικό οπτικό αποτέλεσμα.

Η πρώτη φορά που φωτογραφήθηκε η Δομή Richat ήταν το 1965, κατά τη διάρκεια της αποστολής Gemini 4. Έκτοτε, αποτελεί ένα από τα αγαπημένα θέματα των αστροναυτών για φωτογράφιση, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το σχήμα της.

Η επιστημονική εξήγηση για την προέλευσή της

Για χρόνια, η προέλευση αυτού του σχηματισμού αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στην επιστημονική κοινότητα. Αρχικά, αρκετές μελέτες εξέταζαν την πιθανότητα η δομή να δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση μετεωρίτη. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική.

Γεωλογικές έρευνες, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ στον Καναδά, αποκάλυψαν ότι η Δομή Richat είναι το αποτέλεσμα ενός γεωλογικού θόλου. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια ανύψωση του εδάφους που στη συνέχεια διαβρώθηκε με την πάροδο εκατομμυρίων ετών.

Οι πιο αξιοσημείωτες αλλαγές που έχει υποστεί ο σχηματισμός αφορούν τη σταδιακή διάβρωση των δακτυλίων του, η οποία φέρνει στην επιφάνεια νέα στρώματα πετρωμάτων.

Παράλληλα, το τοπίο των αμμόλοφων που την περιβάλλει μεταβάλλεται διαρκώς λόγω των ανέμων. Αυτές οι φυσικές διεργασίες συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τη γεωλογική ιστορία της περιοχής, δακτύλιο προς δακτύλιο, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για το παρελθόν του πλανήτη μας.

