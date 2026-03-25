«The Face Off Series»: Στη ραπ μάνα Θεσσαλονίκη! (vid)

«The Face Off Series ep.2». Η ιστορική Freestyle αρένα «Face Off» ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη και στη Λέσχη Chopper Riders (στις 4 Απριλίου).

Ο μέγας ποιητής του δρόμου, ο ξηγημένος τύπος που ακούσει στο όνομα Χρήστος Πακιώτης μου είπε γι’ αυτό το ραπ εγχείρημα και τον εμπιστεύτηκα και καλά έκανα που έγραψα. Ο τίτλος του ψαρωτικός, βγαλμένος από ταινία του Χόλυγουντ και από μια χιπ-χοπ μυθιστορία που κάπου την είδα ή την έφτιαξα στο μυαλό μου. Εδώ, όμως, όλα είναι αληθινά: οι «μάχες», το free style, ο σεβασμός, οι φωνές, οι εμπνεύσεις, το χειροκρότημα. Εδώ, αυτό που δίνεις παίρνεις και το βραβείο του καλύτερου σε αυτόν τον διαγωνισμό έχει αληθινό κύρος και αξία. Και αφού το πρώτο επεισόδιο του «Face Off» ήταν επιτυχημένο και η Αθήνα ένιωσε για τα καλά το ωμό ταλέντο των νέων και την αγάπη των παλιών, τώρα είναι σειρά της ραπ μάνας Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο αυτό, βέβαια, έχει μια σημαντική διαφορά: είναι φτιαγμένο μέσα από την εικόνα του πρώτου «Face Off». Αυτά που είχα στο μυαλό μου, αυτά και είδα, έστω συνοπτικά, στο βίντεο που ανεβάσανε τα παιδιά που έχουν οργανώσει την όλη φάση. Και ναι, η δική μου μυθιστορία επιβεβαιώθηκε, η δική μου πίστη στον Πακιώταρο (sic) έγινε μεγαλύτερη και τώρα έφτασε η στιγμή για το δεύτερο επεισόδιο, εκεί στον Βορρά, στις 4 Απριλίου, που όλα είναι πιθανά.

Η πρεμιέρα ήταν… φωτιά!



Η πρεμιέρα (28/11) του «Face Off» έγινε στο HolyWood Stage και ήταν… φωτιά! Οι επίδοξοι mc που ανέβηκαν στη σκηνή για τις «μάχες» έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, την αλήθειά τους και βγήκαν κερδισμένοι. Τα λόγια «έτρεχαν» και προκαλούσαν τον αντίπαλο. Και αυτός απαντούσε και η διάδραση δεν σταματούσε. Eπειδή, όμως, στο τέλος θα μείνει μόνο ένας, ο αντικειμενικά καλύτερος, ο Rmado ήταν αυτός που επικράτησε στο πρώτο επεισόδιο του «Face Off» και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Το επίπεδο είναι καλό και ο δρόμος για το τελικό ξεκαθάρισμα θα είναι μακρύς, όμορφος και δύσκολος για τους συμμετέχοντες.

Το σκηνικό μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, εκεί που οι ράπερ δεν παίζουν και βγαίνουν έτοιμοι για να κατακτήσουν την ελληνική ραπ σκηνή. Η πόλη έχει κοινό που ξέρει και γουστάρει να ακούει αυτή τη μουσική. Όσοι, λοιπόν, βρεθούν εκεί και μπουν στο ring, θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι, έτοιμοι να δεχτούν τη μεγάλη ήττα και τη μεγάλη νίκη. Οι δεξιότητες μετράνε, αλλά η καρδιά και το μυαλό σε κάνουν ξεχωριστό. Η Θεσσαλονίκη περιμένει τα battle και όσους έχουν πραγματικά κάτι να πουν.

Free style rap, free riders



Και επειδή η κουλτούρα του ραπ γεννήθηκε στον δρόμο, οι διοργανωτές του «Face Off» βρήκαν τον κατάλληλο χώρο στη Θεσσαλονίκη: το Chopper Riders Club. Το δελτίο Τύπου σωστά επισημαίνει ότι η σύνδεση είναι οργανική: η κουλτούρα της μηχανής και η κουλτούρα του Rap γεννήθηκαν στον δρόμο, τρέφονται από την ελευθερία και διοικούνται από τους δικούς τους άγραφους νόμους. Δύο κόσμοι «αουτσάιντερ» ενώνονται κάτω από την ίδια στέγη, αποδεικνύοντας ότι η αυθεντικότητα δεν γνωρίζει σύνορα.

Και επειδή δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε, θυμηθείτε και κρατήστε το εξής για το «Face Off» project: Είναι ένα εντελώς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ event χωρίς χορηγούς και τοποθετήσεις προϊόντων το οποίο χρηματοδοτούμε απο την τσέπη μας για να γίνει η φωνή των παιδιών της αλάνας, των αφανών ηρώων που αναπνέουν στον δρόμο και ξεκινούν από το μηδέν για να πάρουν τα πάντα. Εδώ και 20 χρόνια παλεύουμε για την αυθεντικότητα της Hip-Hop κουλτούρας όμως πλέον έχουμε ακόμα ένα σημαντικότερο σκοπό. Να το κάνουμε για τα νιάτα που έχουν τα άντερα να βγουν μπροστά...



INFO

Πότε: Σάββατο, 4 Απριλίου 2026 (04/04/26)

Ώρα Προσέλευσης: 21:00

Πού: Chopper Riders Club Thessalonikis (Κωνσταντίνου Μαζαράκη 6, Θεσσαλονίκη 546 27)

Είσοδος: Open Donation για την ενίσχυση της λέσχης (Προτεινόμενο ποσό: 12€)

Κανόνες Χώρου: Αυστηρά "clean" event. Απαγορεύεται η χρήση/διακίνηση ουσιών εντός της λέσχης. Σεβασμός στον χώρο που μας φιλοξενεί.

ΟΙ LEGENDS ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΛΗ (Local Legend): Ο Χρήστος Καλιαμπάκας (Ladose/Απέχεις/I Am Hip Hop).

ΡΑΦΗ (Local Legend): Ο Θεματοφύλακας της Σκηνής (hiphop.gr, RapSpect).

ΟΓΔΟΝΤΑ4 Π.Χ — ΜΕΓΑΣ: Ο Ποιητής του Δρόμου.

1kΦ (Host): Ο Οραματιστής της Σκιάς και απόλυτος άρχοντας της αρένας.

Στα Decks: Reiman – Ο DJ που θα δώσει τον ρυθμό.

Δηλώσεις συμμετοχής (18+)

Οι ενδιαφερόμενοι MCs καλούνται να στείλουν email στο [email protected]. Προσοχή: Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής απαιτείται προσωπική επικοινωνία και συμπλήρωση φόρμας (πληροφορίες μέσω email). Η κλήρωση των ζευγαριών θα γίνει LIVE μπροστά στο κοινό με την έναρξη του event.

MEDIA & ΠΡΟΒΟΛΗ: Κάλυψη από το podcast «Στην Γκαρσονιέρα».

