«The Face Off Series»: Ρε MC, δείξε τι αξίζεις!

Ο πανελλήνιος διαγωνισμός «The Face Off Series» ξεκινά (28/11) και θα φέρει στην επιφάνεια τη νέα γενιά των freestylers της Ελλάδας.

Δύο πρόσωπα στη σκηνή, ένα, κανένα! Αυτό το κείμενο είναι κομμάτι μιας σκηνής που θα παιχτεί ξανά και ξανά. Τι λέω; Παίζεται ήδη! Ένας ράπερ μπροστά, δύο, τρεις, τέσσερις, μηδέν! Το μικρόφωνο μένει πιστό στα λόγια που θα έρθουν και στις προσδοκίες του κοινού που δεν θέλει να το παρακολουθούν, αλλά να παρακολουθεί και να δίνει το δίκιο του σε αυτόν που το αξίζει. Γι’ αυτό, όποιος κι αν είσαι, είσαι, ή θα είσαι MC, άκου τον εσωτερικό ρυθμό (σου), πρόβα στο ύφος, στις ρίμες σου, στον αυτοσχεδιασμό σου, στο freestyle. Και όχι, δεν είμαστε σε πλάνο χολιγουντιανής ταινίας ή σε αθέατο στενό του Μπρονξ. Εδώ είναι Βαλκάνια και το ραπ (πρέπει να) κοχλάζει…

Και εντάξει, σε αυτόν τον τόπο, τον παγκόσμιο, τον μοναδικό, όλα γίνονται, πια, γρήγορα. Όμως άλλο το κινούμαι βιαστικά και άλλο το κινούμαι γρήγορα. Το δεύτερο θέλει σοβαρότητα, γνώση, προσοχή, σεβασμό. Και κάπου εδώ ορθώνεται, και επιβεβαιώνει τα προηγούμενα, το εγχείρημα «The Face Off Series 2025-2026 ep.1». Τουτέστιν, διαγωνισμός και ξεκινά στις 28 Νοεμβρίου. Όσοι νιώθετε τον ραπ λόγο, όσοι νομίζετε ότι αντέχετε το βάρος του, ελάτε να διαγωνιστείτε και να διεκδικήσετε τον τίτλο του πρωταθλητή freestyle. Φανταστείτε το κάπως έτσι: Αντί να παίζετε το βιντεοπαιχνίδι Street Fighter, να μπαίνετε μέσα σε αυτό και να «χτυπιέστε» με τα μικρόφωνα! Ακονίστε τις ρίμες σας και πάμε!

Τέσσερις περιφέρειες. Ένα μικρόφωνο. Ένας πρωταθλητής.



Λοιπόν… Πρώτα η σύντομη εκδοχή του εγχειρήματος. Η πολύ σύντομη εκδοχή… Τέσσερις περιφέρειες. Ένα μικρόφωνο. Ένας πρωταθλητής. Σαν να εισέρχεστε σε μπασκετικό τουρνουά (NCAA), ή σε πολεμικών τεχνών. Η όλη φάση ταιριάζει περισσότερο στο δεύτερο. Δύο MC πάνω στη σκηνή, ο DJ και… ό,τι είναι να γίνει ας γίνει! Η αρχή θα γίνει στην Αθήνα και μετά Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Κρήτη. Πρώτα η πρωτεύουσα, στις 28/11. Ο τόπος μέσα στον τόπο θα δώσει τους επόμενους legends...

Κάπου εδώ θα περνάγαμε στη μεγάλη εκδοχή. Περιμένετε λίγο όμως… Κάτι έχουμε ξεχάσει. Ποιοι θα κρίνουν τους επίδοξους freestylers; Ποιοι είναι αυτοί που έχουν κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμησή μας; Ποιοι είναι αυτοί που τίποτα δεν τους χαρίστηκε και ξέρουν καλά το ραπ παιχνίδι; Μετρήστε και διαβάστε τα ονόματα: Sifu Versus, Obnoxious Kas, Ογδόντα4 Π.Χ., 1kΦ. Σε αυτούς προσθέστε και τον Reiman, ένας από τους πιο ταλαντούχους DJ’s/παραγωγούς της underground σκηνής. Πλέον τα έχετε όλα: αυτούς που ξέρουν, αυτούς που θα ξέρουν και αυτούς που θα μάθουν.

Δομή διοργάνωσης, οδηγίες



Πάμε και στη μεγάλη εκδοχή. Ξέρετε… Περιγραφή, δομή διοργάνωσης, οδηγίες κτλ. Δώστε βάση και σημειώστε τα χρηστικά, πρακτικά. Έχουν σημασία.

Το «Face Off Series 2025» χωρίζεται σε τέσσερις περιφερειακές ζώνες (Divisions) και καταλήγει στον Μεγάλο Πανελλήνιο Τελικό. Κάθε ζώνη αναδεικνύει τους καλύτερους freestylers της περιοχής, οι οποίοι μάχονται για μία θέση στον τελικό.

Αναλυτικότερα:

FACE OFF: ATHENS ep.1 (South Division) — “Where legends are made” — ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 Νοεμβρίου 2025

ΩΡΑ: 21:00

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: HolyWood Stage, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 289, Αγ. Δημήτριος Αττικής 172 36

ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 12€

FACE OFF: THESSALONIKI ep. 2 (North Division) “North holds no mercy”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: TBA Soon

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Θεσσαλονίκη

Περιοχές: Μακεδονία, Θράκη

Σκοπός: Εκπρόσωποι του Βορρά ρίχνονται στη μάχη για μια θέση στον εθνικό τελικό.

FACE OFF: THESALLY – EPIRUS ep 3. (Central Division) “From the heart of the land”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: TBA Soon

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Τρίκαλα

Περιοχές: Θεσσαλία, Ήπειρος

Σκοπός: Η πιο "raw" σκηνή της σειράς, εκεί που η τεχνική και η ψυχή δοκιμάζονται στα ίσια.

FACE OFF: ISLANDS ep.4 (Islands Division) “Island heat, pure fire”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: TBA Soon

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κρήτη

Περιοχές: Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο

Σκοπός: Οι καλύτεροι MCs των νησιών της χώρας ενώνουν τη φλόγα τους για την κατάκτηση της κορυφής.

GRAND FINALE: FACE OFF – CHAMPION’S STAGE Final episode “Only one survives the mic.No Mercy.”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: TBA Soon

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αθήνα

Συμμετέχοντες: Οι 4 Division Champions

Format: Knockout battles – semifinals → final

Έπαθλο: Το Μεγάλο Έπαθλο-Έκπληξη για τον καλύτερο Freestyler της χώρας! TBA Soon…

Πάμε τώρα και στα «γιατί» και «πώς».

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΕΡΟΣ:

Γιατί το freestyle επιστρέφει δυναμικά και θα γίνει όπως παλία!Xωρίς φίλτρα, χωρίς σκηνικά. Γιατί θα σταθείς live απέναντι στους καλύτερους freestylers της χώρας και θα κριθείς από τους καλύτερους. Γιατί εδώ δεν παίζουμε για τα views.Παίζουμε για τον σεβασμό. Μόνο flow. Μόνο skills. Μόνο αλήθεια στο μικρόφωνο.

MEDIA & ΠΡΟΒΟΛΗ

Το event καλύπτεται από την παραγωγή του podcast «Στην Γκαρσονιέρα», με επαγγελματικό video, κάλυψη social media (YouTube, TikTok, Reels, Shorts) και οργανική προβολή κάθε MC στο κοινό που μετράει.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ | Δεκτές συμμετοχές και τη μέρα του event στη σκηνή!

Στείλε:

Ονοματεπώνυμο

• Rap name

• Τηλέφωνο επικοινωνίας

στο: [email protected]