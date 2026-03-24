Η Sony ανακοίνωσε την εισαγωγή του ΑΙ frame generation στις κονσόλες της

Η σημαντική αυτή πρόοδος στον τομέα των γραφικών προδιαγραφών του PlayStation αναμένεται να αποτυπωθεί στην πράξη στις μελλοντικές κονσόλες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Digital Foundry, ο Mark Cerny, αρχιτέκτονας των PlayStation 4 και PlayStation 5, ανακοίνωσε πως η Sony πρόκειται να φέρει το AI frame generation στις μελλοντικές της κονσόλες!

Πρόκειται για μία εξέλιξη με στόχο ταχύτερο framerate στα παιχνίδια της PlayStation με τη βοήθεια του AI, η οποία βασίζεται στη μηχανική μάθηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία καρέ και έρχεται στο πλαίσιο του project Amethyst, του επόμενης γενιάς PlayStation μηχανήματος.

Αυτό που έγινε σαφές από τη συνέντευξη του Cerny είναι πως οι φανς θα πρέπει να περιμένουν τις μελλοντικές κονσόλες για να δουν με τα μάτια τους τη νέα λειτουργία, δίχως να ξεκαθαρίζει σε ποιες πλατφόρμες θα συμβεί, αν θα αφορά δηλαδή το PS5 Pro ή το Playstation 6.

«Για να διευκρινίσω μερικά πράγματα σχετικά με τη συνεργασία με την AMD, το νέο PSSR χρησιμοποιεί τον ίδιο βασικό αλγόριθμο που αναπτύχθηκε από κοινού με το Upscaling της FSR Redstone Η δημιουργία καρέ FSR βασίζεται επίσης σε τεχνολογία που αναπτύχθηκε από κοινού. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την πρόοδο αυτής της εργασίας και μια ισάξια αποθήκη δημιουργίας καρέ πρέπει να θεωρείται δεδομένη πως θα εμφανιστεί κάποια στιγμή στις PlayStation πλατφόρμες», ήταν χαρακτηριστικά οι δηλώσεις του επικεφαλής του PS5.