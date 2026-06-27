Η ψευδαίσθηση της αποδοτικότητας: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την εργασία

Αυτό που ονομάζαμε «παραγωγικότητα» ίσως είναι απλώς… εγκεφαλική εξάντληση. Νέα μελέτη προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη

Μια νέα, ανησυχητική οπτική για την έννοια της παραγωγικότητας αναδύεται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ολοένα και περισσότεροι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό που σήμερα εκλαμβάνεται ως «αποδοτικότητα» ενδέχεται να αποτελεί, στην πραγματικότητα, μια μορφή βαθιάς γνωστικής εξάντλησης.

Σε νέα δημοσίευση του Psychology Today περιγράφεται ένα νέο εργασιακό φαινόμενο: η συνεχής εναλλαγή μεταξύ ανθρώπινης κρίσης και επιτήρησης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η διαδικασία αυτή φαίνεται να επιβαρύνει σημαντικά τις γνωστικές λειτουργίες.

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