Χάος στη δίκη για τα Τέμπη: Αίτημα για αλλαγή αίθουσας και διακοπή της διαδικασίας

Σε κλίμα έντασης συνεχίζεται η διαδικασία για τη δίκη των Τεμπών, με δικηγόρους και συγγενείς θυμάτων να θέτουν ζήτημα ασφάλειας και να ζητούν τη διακοπή της διαδικασίας, καθώς και τη μεταφορά της σε άλλη, καταλληλότερη αίθουσα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου απευθύνθηκε προς την πλευρά της υπεράσπισης, επισημαίνοντας την απουσία τοποθετήσεων από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων. Η παρέμβαση αυτή πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων, με τον δικηγόρο Θρασύβουλο Κονταξή να θέτει ευθέως θέμα στάσης του σώματος, αφήνοντας αιχμές ακόμη και για ενδεχόμενη αποχή.

Η ένταση μεταφέρθηκε γρήγορα και στην πλευρά των συγγενών, με παριστάμενο να εκφράζει αγανάκτηση για τη διαχείριση της διαδικασίας, τονίζοντας τη βαρύτητα της υπόθεσης. Η πρόεδρος επιχείρησε να επαναφέρει τη συζήτηση σε θεσμικό πλαίσιο, θέτοντας ερωτήματα για την παρουσία των συνηγόρων και τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Στο μεταξύ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβη, επισημαίνοντας ότι σε ανάλογες υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος, όπως εκείνες για το Μάτι και τη Siemens, είχε επιλεγεί η διακοπή της δίκης και η μεταφορά της σε καταλληλότερους χώρους, όταν κρίθηκε ότι οι συνθήκες δεν ήταν επαρκείς.

Η συνεδρίαση διεκόπη εκ νέου, με τους συνηγόρους να επιμένουν ότι η αίθουσα δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή μιας τόσο μεγάλης και απαιτητικής δίκης.

Την ίδια ώρα, εκτός της αίθουσας, εκφράζονται εκτιμήσεις ότι η διαδικασία δύσκολα θα προχωρήσει εντός της ημέρας. Ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε πως από την πλευρά των συγγενών είχε ήδη τεθεί αίτημα η δίκη να πραγματοποιηθεί σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, χωρίς ωστόσο αυτό να γίνει αποδεκτό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ