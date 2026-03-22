Παπαφλέσσας: Πόσα εκατομμύρια κόστισε η ταινία και γιατί «τα πήρε» ο Παπαμιχαήλ στην πρεμιέρα

Πόσα εκατομμύρια δραχμές κόστισε η ταινία «Παπαφλέσσας» για την Επανάσταση του 1821 με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Γιατί εξοργίστηκε ο αξέχαστος ηθοποιός στην πρεμιέρα.

O Παπαφλέσσας με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ είναι αναμφίβολα η πιο χαρακτηριστική ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 που δεν λείπει ποτέ από το πρόγραμμα της τηλεόρασης κάθε χρόνο είτε ανήμερα της 25ης Μαρτίου είτε λίγο πριν.

Φέτος η υπερπαραγωγή της Φίνος Φιλμ και του Τζέιμς Πάρις με θέμα τη ζωή του αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 θα προβληθεί την Κυριακή (22/3) στις 21.00 στον ΑΝΤ1, αλλά και την Τετάρτη (25/3) - ανήμερα της Εθνικής επετείου - στις 09.00, πάλι από το κανάλι του Αμαρουσίου.

Ο «Παπαφλέσσας», σε σκηνοθεσία Ερρίκου Ανδρέου, προβλήθηκε τη σεζόν 1971-1972, έκοψε 297.817 εισιτήρια και απέσπασε τη 10η θέση στην κατάταξη με τις ταινίες της χρονιάς. Τα δικαιώματα διανομής της ταινίας έχει σήμερα η εταιρεία Καραγιάννης - Καρατζόπουλος.

