Συναγερμός στον ψηφιακό κόσμο: Malware κρύβεται σε... κενά στον κώδικα

Επικίνδυνη καμπάνια GlassWorm κρύβει malware σε αόρατους χαρακτήρες Unicode και πλήττει GitHub, npm και χιλιάδες έργα λογισμικού.

Μια νέα, εξελιγμένη μορφή κυβερνοεπίθεσης φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά κενά ασφαλείας στο οικοσύστημα του λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Η καμπάνια με την ονομασία «GlassWorm» αξιοποιεί αόρατους χαρακτήρες για να ενσωματώνει κακόβουλο κώδικα σε φαινομενικά «καθαρά» αρχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια προγραμματιστές παγκοσμίως.

Πώς λειτουργεί η επίθεση

Οι δράστες εκμεταλλεύονται χαρακτήρες Unicode που δεν είναι ορατοί στο ανθρώπινο μάτι. Έτσι, εισάγουν κακόβουλες εντολές μέσα σε κώδικα που φαίνεται απολύτως φυσιολογικός κατά την ανάγνωση.

Τα μολυσμένα «πακέτα» διακινούνται μέσω δημοφιλών πλατφορμών όπως το GitHub και το npm, καθιστώντας την επίθεση ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω της ταχύτητας διάδοσης.

Η μέθοδος βασίζεται σε μικρές «διορθώσεις» (updates) που φαίνονται αθώες, αλλά περιέχουν κρυφό κώδικα που ενεργοποιείται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Μαζική εξάπλωση και υψηλό ρίσκο

Σύμφωνα με ερευνητές κυβερνοασφάλειας, «μολυσμένα από ιό πακέτα είχαν δεκάδες χιλιάδες λήψεις κάθε μήνα».

Η ιδιαιτερότητα της επίθεσης έγκειται στη δομή του σύγχρονου λογισμικού: οι εφαρμογές βασίζονται σε πολλαπλές εξαρτήσεις (dependencies). Έτσι, ένα μολυσμένο στοιχείο μπορεί να εξαπλωθεί αλυσιδωτά σε δεκάδες ή και εκατοντάδες άλλα πρότζεκτ.

Από το «Trojan Source» στο GlassWorm

Η τεχνική δεν είναι εντελώς νέα. Το 2021, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ είχαν εντοπίσει αντίστοιχη ευπάθεια με την ονομασία «Trojan Source». Η καμπάνια GlassWorm εξελίσσει αυτή τη μέθοδο, αξιοποιώντας την σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και με σαφή οικονομικό στόχο.

Τι επιδιώκουν οι επιτιθέμενοι

Μόλις ενεργοποιηθεί ο κρυφός κώδικας, κατεβάζει πρόσθετα κακόβουλα προγράμματα που μπορούν να:

Κλέψουν κρυπτονομίσματα

Υποκλέψουν διαπιστευτήρια προγραμματιστών

Αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πίσω από τέτοιες επιθέσεις βρίσκονται οργανωμένα δίκτυα κυβερνοεγκληματιών με σημαντικά οικονομικά κίνητρα.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα διαχρονικό ζήτημα: την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας λογισμικού. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στους προγραμματιστές, αλλά αφορά κυρίως τα εργαλεία ανίχνευσης και προστασίας, τα οποία αποδεικνύονται ανεπαρκή απέναντι σε τέτοιες εξελιγμένες απειλές.

Η ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας θεωρείται πλέον επιτακτική, καθώς οι απατεώνες στρέφονται όλο και περισσότερο σε «αόρατες» τεχνικές που δύσκολα εντοπίζονται.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ