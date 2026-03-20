Οι 10 ταινίες δράσης που έκαναν τον Τσακ Νόρις είδωλο του παγκόσμιου κινηματογράφου

Από το «Οφθαλμός αντί οφθαλμού» (1981) μέχρι το «Δύναμη Δέλτα» (1986), αυτές είναι οι δέκα πιο χαρακτηριστικές ταινίες του Τσακ Νόρις. Ιστορικά έργα δράσης, γεμάτα πολεμικές τέχνες, δράση, ένταση και αξεπέραστο στυλ.

Ο Τσακ Νόρις υπήρξε θρύλος των πολεμικών τεχνών και των ταινιών δράσης. Από την πρώτη του μεγάλη εμφάνιση δίπλα στον Μπρους Λι στο «Ο Δρόμος του Δράκου» το 1972, έως τις ταινίες της δεκαετίας του 1980 που τον καθιέρωσαν ως είδωλο, ο Νόρις συνδύασε την πειθαρχία και το καράτε με μια στιβαρή προσωπικότητα στην οθόνη.

Οι παρακάτω δέκα ταινίες αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά σημεία-αναφοράς της καριέρας του:

Lone Wolf McQuade (1983)

Στην ταινία αυτή, ο Τζιμ «Τζέι Τζέι» ΜακΚουέιντ, πρώην πεζοναύτης και Τέξας Ρέιντζερ, προτιμά να λειτουργεί μόνος του. Με την καθοδήγηση του Στιβ Κάρβερ, η ταινία συνδυάζει το γουέστερν με τις πολεμικές τέχνες, δημιουργώντας μια από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της καριέρας του Νόρις.

Code of Silence (1985)

Αρχικά σχεδιασμένο ως συνέχεια της σειράς Dirty Harry, το φιλμ αναδεικνύει τον Νόρις σε μια από τις πιο δυνατές ταινίες δράσης, με αστυνομικό θρίλερ υψηλής έντασης και σκηνές που κρατούν τον θεατή καθηλωμένο.

Invasion U.S.A. (1985)

Ένας συνταξιούχος πράκτορας της CIA επιστρέφει στη δράση για να αντιμετωπίσει μια τρομοκρατική επίθεση. Το Invasion USA είναι ταινία στο φάσμα της υπερβολής, γεμάτη εκρήξεις, πυροβολισμούς και πολεμικές τέχνες, ακριβώς όπως αγαπήθηκε από τους fans της δεκαετίας του '80.

Missing in Action (1984)

Ο Συνταγματάρχης Μπράντοκ επιχειρεί να απελευθερώσει Αμερικανούς αιχμαλώτους πολέμου στο Βιετνάμ. Μια ταινία γεμάτη ένταση, βία και σκηνές δράσης που καθιέρωσαν τον Νόρις ως απόλυτο ήρωα στο συγκεκριμένο είδος.

Missing in Action 2: The Beginning (1985)

Το prequel της επιτυχίας του 1984 επιστρέφει στη ζούγκλα του Βόρειου Βιετνάμ, με τον Μπράντοκ να αντιμετωπίζει τη σκληρότητα των δεσμοφυλάκων, προσφέροντας δυνατές σκηνές μάχης και συναρπαστική κινηματογραφική ένταση.

The Delta Force (1986)

Στην ταινία αυτή, ο Νόρις ενώνει δυνάμεις με τον Λι Μάρβιν για να αντιμετωπίσουν τρομοκρατικές ομάδες. Η ταινία συνδυάζει δράση, πολεμικές τέχνες και έντονα πολιτικά στοιχεία, δημιουργώντας μια καθαρή υπερβολή της δεκαετίας του '80.

Delta Force 2: The Colombian Connection (1990)

Η συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας δείχνει τον Τσακ Νόρις ως ηγέτη μιας ειδικής ομάδας, με συναρπαστικές σκηνές δράσης και πολεμικών τεχνών που στέλνουν την αδρεναλίνη στα ύψη.

Silent Rage (1982)

Μια ασυνήθιστη ταινία δράσης και επιστημονικής φαντασίας, όπου ο Νόρις υποδύεται τον σερίφη Τζον Κίρμπι, αντιμέτωπο με έναν επικίνδυνο δολοφόνο που γίνεται ανίκητος μετά από ένα γενετικό πείραμα.

An Eye for an Eye (1981)

Ο Νόρις ως ντετέκτιβ Σον Κέιν αναζητά εκδίκηση για τη δολοφονία του συνεργάτη του. Το φιλμ συνδυάζει δράση, ένταση και έξυπνες σκηνές μάχης, με τον Τσακ Νόρις να ξεχωρίζει για τον στιβαρό χαρακτήρα του.

Hero and the Terror (1988)

Ο Νόρις αναλαμβάνει τον ρόλο ενός ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών, που έρχεται αντιμέτωπος με κατά συρροή δολοφόνους. Η ταινία προσφέρει έναν συνδυασμό πολεμικών τεχνών και θρίλερ, αναδεικνύοντας τον σκληρό αλλά ευάλωτο χαρακτήρα του ήρωα του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ