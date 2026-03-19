Κίνα: Ρομπότ «συνελήφθη» για παρενόχληση ηλικιωμένης!

Ανθρωποειδές ρομπότ αναστάτωσε ηλικιωμένη γυναίκα στην Κίνα και απομακρύνθηκε από την αστυνομία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η 70χρονη.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στην Κίνα, όπου ένα ανθρωποειδές ρομπότ προκάλεσε την παρέμβαση της αστυνομίας, καθώς φέρεται να τρόμαξε ηλικιωμένη γυναίκα σε δημόσιο χώρο.

Το συμβάν σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα στο Μακάο, με πρωταγωνίστρια μια 70χρονη, η οποία περπατούσε αμέριμνη όταν αντιλήφθηκε ότι ένα ρομπότ την ακολουθούσε σε κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφόρησε, η γυναίκα εμφανίζεται εμφανώς ταραγμένη και απευθυνόμενη στο ρομπότ με έντονο ύφος εξέφρασε τον φόβο της για τη συμπεριφορά του.

Η αντίδρασή της έγινε πιο έντονη, με αποτέλεσμα να προσελκύσει την προσοχή αστυνομικών που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίοι και παρενέβησαν άμεσα.

Οι αστυνομικοί συνόδευσαν το ρομπότ μακριά από τη γυναίκα, βάζοντας τέλος στο περιστατικό. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο, καθώς ένιωσε αδιαθεσία, χωρίς ωστόσο να έχει υποστεί κάποιον τραυματισμό.

Το ρομπότ, μετά την «προσαγωγή» του, επιστράφηκε στον χειριστή του, ο οποίος φέρεται να εργάζεται σε κοντινό εκπαιδευτικό κέντρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές συνέστησαν στον υπεύθυνο να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή στη χρήση και ανάπτυξη της συσκευής σε δημόσιους χώρους, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά.

