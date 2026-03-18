Νηπιαγωγός στην Κομοτηνή παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

Η πολύ όμορφη κίνηση της νηπιαγωγού που ήθελε στο πλευρό της τους αγαπημένους της μαθητές σε μια από τις σημαντικότερες ημέρες της ζωής της.

Σε μια πρωτότυπη και συνάμα υπέροχη κίνηση προχώρησε μια νηπιαγωγός στην Κομοτηνή, η οποία ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας συνοδευόμενη από... 20 μαθητές της οι οποίοι ήταν τα παρανυφάκια της.

Μάλιστα όπως ανέφερε η γυναίκα η πρωτοβουλία για αυτό το ιδιαίτερο εγχείρημα ήταν ιδέα των μικρών της μαθητών.

«Κυρία θέλουμε να κρατήσουμε το νυφικό σας, θέλουμε να έρθουμε και εμείς», έλεγαν τα παιδιά στη νηπιαγωγό μόλις τους ανακοίνωσε πως θα παντρευτεί και πως θα λείψει μερικές ημέρες από το σχολείο.

