Ριάνα-Asap Rocky: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην πρώτη δημόσια εμφάνιση, μετά τους πυροβολισμούς στο σπίτι τους

Η Ριάνα και ο Asap Rocky εμφανίστηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης υπό τη συνοδεία ασφάλειας, μετά την επίθεση με πυροβολισμούς στο σπίτι τους.

Στους ρυθμούς μιας νέας πραγματικότητας προσπαθούν να προσαρμοστούν η Ριάνα και ο Asap Rocky, μετά την επίθεση με πυροβολισμούς που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους, στο Beverly Hills, το βράδυ της Κυριακής 8 Μαρτίου.

Η Ιβάνα Ιζετ Ορτίζ είναι η γυναίκα που πυροβολούσε ασταμάτητα προς την πολυτελή κατοικία, με μια από τις σφαίρες να διαπερνά τους τοίχους και να «εισβάλλει» στο σπίτι. Η ίδια βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας, όμως ο φόβος και η ανησυχία από την πλευρά του ζευγαριού παραμένουν έντονα.

Στην πρώτη δημόσια έξοδό τους, μετά το συμβάν, η Ριάνα και ο Asap Rocky εμφανίστηκαν συνοδευόμενοι από άνδρες ασφαλείας, γεγονός που επιβεβαιώνει πως έλαβαν δρακόντεια μέτρα προστασίας. Το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικό και γρήγορο στις κινήσεις του.

