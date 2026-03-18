Ριάνα-Asap Rocky: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην πρώτη δημόσια εμφάνιση, μετά τους πυροβολισμούς στο σπίτι τους
Στους ρυθμούς μιας νέας πραγματικότητας προσπαθούν να προσαρμοστούν η Ριάνα και ο Asap Rocky, μετά την επίθεση με πυροβολισμούς που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους, στο Beverly Hills, το βράδυ της Κυριακής 8 Μαρτίου.
Η Ιβάνα Ιζετ Ορτίζ είναι η γυναίκα που πυροβολούσε ασταμάτητα προς την πολυτελή κατοικία, με μια από τις σφαίρες να διαπερνά τους τοίχους και να «εισβάλλει» στο σπίτι. Η ίδια βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας, όμως ο φόβος και η ανησυχία από την πλευρά του ζευγαριού παραμένουν έντονα.
Στην πρώτη δημόσια έξοδό τους, μετά το συμβάν, η Ριάνα και ο Asap Rocky εμφανίστηκαν συνοδευόμενοι από άνδρες ασφαλείας, γεγονός που επιβεβαιώνει πως έλαβαν δρακόντεια μέτρα προστασίας. Το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικό και γρήγορο στις κινήσεις του.
