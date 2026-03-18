«The Other Side»: Η σωστή πλευρά! (vid)

Το «The Other Side» (Sony Music Greece) της Αλεξάνδρας Σιετή κυκλοφόρησε και επίσημα και μας έδειξε τη σωστή πλευρά της ψυχαγωγίας.

Τα λόγια βάλε και την ψυχή σου βγάλε. Μα πώς να γίνει αυτό όταν η μουσική είναι εγκλωβισμένη στον άλλο εαυτό; Άσε τις ερωτήσεις, τις απορίες και χάραξε αυθόρμητες και αποφασιστικές πορείες. Δεν ξέρω τι υπάρχει εκεί έξω, το άγνωστο φοβάμαι και την αδυναμία μου το πλάσμα που ζει εντός μου να σπρώξω. Μη σε νοιάζει, δεν πειράζει και το χέρι σου απαλά, μα αποφασιστικά, κούνα για να γεμίσει το δέρμα σου φεγγαρόσκονη, τα λόγια του luna. Δεν γνωρίζω τις γλώσσες τις μη σχηματικές, τις άμορφες και δύσκολα ορατές. Θέλω γραμμή, χαρτί και στίχο ατσάλινο σχοινί.

Παίρνω ανάσα, αλλάζω παράγραφο, κρατώ την ελπίδα μου να δεις αυτό που υπάρχει στην άλλη πλευρά, αυτό που οι Άγγλοι λένε «The Other Side», κι ας πάμε side by side. Βαρέθηκα το μπλέξιμο ελληνικών, ξένων λόγων και το παγκόσμιο ζητώ των ανθρώπων, των φωνών. Ωραία, θες συγκεκριμένα, εξατομικευμένα και συλλογικά ονειρεμένα. Μην πεις τίποτε άλλο και αφέσου στο πλάσμα το ξεχωριστό, το δυναμικό, το ευγενικό, το όμορφο και καλό. Το όνομά του είναι Αλεξάνδρα Σιετή, απλώνει το χέρι και side by side πάμε και όπου βγάλει. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τραγούδι «The Other Side». Δυναμώστε τα ηχεία και αφεθείτε σε αυτή την υπέροχη κυρία.

Μη φοβάσαι, η Σιετή είναι εδώ!



Η Αλεξάνδρα Σιετή έχει πολύ καλή φωνή, ξέρει να στέκεται στη σκηνή, δίνει και τη ψυχή της όταν τραγουδά και αν το όραμά της δεν κάνει για την Ευρώπη, η διεύρυνσή του σίγουρα την αφορά. Αυτή η καλλιτέχνιδα έρχεται με ορμή, δροσιά και με την αξιοπρεπέστατη συμμετοχή στον εθνικό τελικό της Eurovision. Κι αν δεν κέρδισε, σίγουρα δεν έχασε και σίγουρα με νέους ακροατές γέμισε. Η ερμηνεία της στο κομμάτι «The Other Side» ξεχώρισε και χώρισε τη μία πλευρά της παρακολούθησης, την έκανε δύο, τέσσερις, έξι, άπειρες που επαναλαμβάνονται και πάντα στην κατάσταση του μοναδικού προάγονται.

Το εν λόγω κομμάτι κυκλοφόρησε και επίσημα από τη «Sony Music Greece» και είναι αυτή η υπενθύμιση που μας κάνει να πληκτρολογούμε τον τίτλο του single στις πλατφόρμες οπτικοακουστικού περιεχομένου. Και μόλις ξεκινήσει η μουσική και ακουστεί η φωνή της Αλεξάνδρας, απλά αφήνεσαι, φτιάχνεις τις δικές σου εικόνες και στην άλλη πλευρά περνάς. Η Σιετή είναι εδώ, σε καλύπτει και σε οδηγεί σε αυτά που βλέπεις με την καρδιά σου. So come here and don’t be afraid. Alexandra Sieti is here!

Ταράζει τις αισθήσεις



Το τραγούδι κερδίζει αμέσως την προσοχή σου. Η στιβαρή εισαγωγή σε προετοιμάζει αμέσως για την ενέργεια που θα εκλυθεί από τη φωνή και τη σκηνική παρουσία της Σιετή. Οι ροκ προσεγγίσεις με το soul υπόβαθρο και την εξωστρέφεια της ποπ συνδυάζονται αρμονικά και αποφασιστικά. Η φωνή της Σιετή σε… κοιτά και εισχωρεί στο βλέμμα και στην ψυχή σου. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει θάρρος και ευαισθησία που σε πάει στην άλλη πλευρά της πραγματικότητας και της προσωπικής στιγμής. Η αφήγηση του τραγουδιού κυλά αβίαστα και όσο προχωρά ο χρόνος δυναμώνει η ένταση, τα ηχητικά τοπία γίνονται ανάγλυφα και η ερμηνευτική δύναμη της Σιετή ταράζει τις αισθήσεις. Και όπως μας πληροφορεί το δελτίο Τύπου το τραγούδι μιλάει για την απώλεια και τα στάδια αυτής, με αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον. Εμπνευσμένο από πρόσφατη εμπειρία της Alexandra, το τραγούδι είναι μια μνεία στον πατέρα της και σε όλους τους ανθρώπους που φεύγουν από κοντά μας, αλλά στην πραγματικότητα είναι μέσα μας και μας ξυπνούν μια δύναμη που δεν ξέραμε ότι έχουμε! Και ναι, αυτή τη τραγουδίστρια έχει γνώση, πάθος, ευαισθησία και θάρρος να βρει, δει, φυλάξει την άλλη πλευρά, εκεί που ζουν όλα τα όμορφα και καθοριστικά της ζωής μας. Respect ρε Αλεξάνδρα!

INFO

Alexandra Sieti

New Single: «The Other Side» [Το ακούτε σε Spotify, Apple Music, YouTube]

Music & Lyrics:

Hill Kourkoutis,

Serena Ryder

Alexandra Sieti

Production:

Hill Kourkoutis

Released by Sony Music

Επικοινωνία - Προβολή στα media: Zuma Communications

