Καιρός: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας με βροχές, κρύο και χιόνια – Πώς θα κάνουμε 25η Μαρτίου

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνουν βροχές, βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας, με άστατο καιρό να φαίνεται και ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Σε φάση έντονης μεταβολής μπαίνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με δύο κύματα κακοκαιρίας να επηρεάζουν τη χώρα και να φέρνουν βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, πρόκειται για μια διαδοχική επιδείνωση που θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά και θα δώσει κατά διαστήματα πιο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

Το πρώτο κύμα ξεκινά από σήμερα, με τις συννεφιές να πυκνώνουν σχεδόν σε όλη τη χώρα και τις πρώτες βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους στα δυτικά. Σταδιακά τα φαινόμενα μετατοπίζονται προς τα νότια, επηρεάζοντας κυρίως τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, χωρίς όμως να αποκτούν ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα.

Το δεύτερο κύμα φέρνει το κύριο «χτύπημα»

Η εικόνα αλλάζει από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη, όταν σχηματίζεται το δεύτερο και πιο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας. Αυτό θα κινηθεί από το Ιόνιο προς τα ανατολικά και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, φέρνοντας πιο έντονες βροχοπτώσεις και πιο «βαρύ» σκηνικό.

Περιοχές όπως η Πελοπόννησος, οι νότιες Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται να δεχτούν τον κύριο όγκο των φαινομένων, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά προβλήματα, ιδιαίτερα στην Κρήτη όπου τα φαινόμενα μπορεί να είναι πιο έντονα.

Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, «θα κάνει κρύο σε πολλές περιοχές και θα δούμε χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες της κεντρικής και βόρειας χώρας», επιβεβαιώνοντας την πιο χειμωνιάτικη τροπή του καιρού.

Βελτίωση με βοριάδες και κρύο

Από την Παρασκευή και μετά, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά, κυρίως από το μεσημέρι, ωστόσο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και σε επίπεδα θυέλλης. Το κρύο θα παραμείνει αισθητό μέχρι και το Σαββατοκύριακο, κρατώντας τη θερμοκρασία σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.

Τι καιρό θα κάνει την 25η Μαρτίου

Η αστάθεια φαίνεται πως δεν τελειώνει εδώ. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

«Ο καιρός θα είναι αρκετά βροχερός σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα, ακόμη και στην Αττική», σημειώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η παρέλαση της 25ης Μαρτίου να πραγματοποιηθεί με άστατες καιρικές συνθήκες.

Για «σιβηρική εισβολή» έκανε λόγο ο Τσατραφύλλιας

Για «σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη» κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σχετικά με τη νέα κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τα επόμενα 24ωρα.

Σε σχετική ανάρτησή του αναφέρει ότι ο καιρός θα παρουσιάσει δύο πρόσωπα τις επόμενες ημέρες, ενώ «από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη και από το Σάββατο θα εξασθενήσουν».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ