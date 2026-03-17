Το Voodoo Drummer Duo διασκευάζει Tom Waits και περιοδεύει στην Ελλάδα

Το αιρετικό ντουέτο ζητά συγχώρεση από τον αγαπημένο τους τραγουδοποιό, τον Tom Waits.

Μια ορχηστρική εκδοχή με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Μια αμαρτωλή διασκευή: Ο σοκολατένιος Ιησούς πρέπει να κρατήσει τον Διάβολο βαθιά μέσα στην τρύπα.

(Chocolate Jesus - Way down in the hole)

Το Βιολοντσέλο στον Παράδεισο, τα Τύμπανα στην Κόλαση και το Παραξενόφωνο στο ρήγμα!

Κατέβηκαν από τον σταυρό τους, ώστε να χρησιμοποιήσουν το ξύλο …. και να βάλουν φωτιά!

«είμαστε άτυχοι, το πλοίο βυθίζεται! Ο Θεός λείπει για δουλειές».

(God's away on business)

Παραγωγή

Σταύρος Παργινός: ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

Χρήστος Κουτσογιάννης: ΠΑΡΑΞΕΝΟΦΩΝΟ

(ένα διατονικό μεταλλόφωνο μιας οκτάβας, με αντηχεία κολοκύθες, το Δυτικο - Αφρικανικό Μπαλαφον με το ένα χέρι, ενώ το άλλο και τα πόδια παίζουν τα ΤΥΜΠΑΝΑ (χωρίς ταμπούρο.)

Η πρώτη τους περιοδεία “HELLaS TOUR” θα γίνει τον Απρίλιο:

Τρίτη 21/4 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Beatnik

Τετάρτη 22/4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μικρή Σκηνή

Πέμπτη 23 /4 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Καφενείον ο Ανθός

Παρασκευή 24/4 ΚΑΒΑΛΑ Sante Bar

Σάββατο 25/4 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τεχνουργείον

Voodoo Drummer Duo

Ηχογράφηση – Μήξη: Κώστας Τσιώλης

Mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος (Sweetspot Productions)

Οι φιγούρες στο βίντεο είναι από την «Κόλαση» του Ιερώνυμου Μπος.