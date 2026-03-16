Ούτε στις ταινίες: «Εγκεφαλικά νεκρή» γυναίκα στην Ινδία επανήλθε όταν ασθενοφόρο έπεσε σε λακκούβα

Απίστευτο περιστατικό στην Ινδία: γυναίκα που είχε χαρακτηριστεί εγκεφαλικά νεκρή άρχισε ξανά να αναπνέει όταν το ασθενοφόρο που τη μετέφερε χτύπησε σε λακκούβα.

Μια απίστευτη υπόθεση που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο καταγράφηκε στην Ινδία, όταν μια γυναίκα που είχε χαρακτηριστεί «εγκεφαλικά νεκρή» παρουσίασε ξανά σημάδια ζωής υπό εξαιρετικά ασυνήθιστες συνθήκες.

Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας, η Vineeta Shukla, λιποθύμησε ξαφνικά στο σπίτι της στις 22 Φεβρουαρίου, προκαλώντας πανικό στους συγγενείς της. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα οι θεράποντες ιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα ήταν εγκεφαλικά νεκρή.

Μετά τη διάγνωση, οι γιατροί έδωσαν εξιτήριο στη γυναίκα υπό τη φροντίδα του συζύγου της, Kuldeep Kumar Shukla, ο οποίος πίστευε πως οι τελευταίες στιγμές της ζωής της πλησίαζαν. Όπως ο ίδιος περιέγραψε αργότερα, είχε ήδη ειδοποιήσει συγγενείς και φίλους ώστε να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την κηδεία της.

Κατά τη μεταφορά της στο σπίτι με ασθενοφόρο, συνέβη όμως κάτι εντελώς απρόσμενο. Το όχημα πέρασε από μια βαθιά λακκούβα στον δρόμο και δέχτηκε ένα δυνατό τράνταγμα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο σύζυγός της παρατήρησε ότι η γυναίκα του άρχισε να αναπνέει κανονικά και να δείχνει σημάδια ζωής.

«Ένιωσα σαν να έγινε θαύμα», δήλωσε ο ίδιος στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, εξηγώντας πως ειδοποίησε αμέσως την οικογένεια να σταματήσει τις προετοιμασίες της κηδείας.

Το ασθενοφόρο έκανε αναστροφή και μετέφερε την Vineeta πάλι στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν τελικά ότι η κατάσταση που είχε εκληφθεί ως εγκεφαλικός θάνατος οφειλόταν στην παρουσία νευροτοξινών στο αίμα της, οι οποίες είχαν προκαλέσει προσωρινή απουσία ανταπόκρισης του οργανισμού της.

Αφού εντοπίστηκε η πραγματική αιτία, οι γιατροί προχώρησαν σε στοχευμένη θεραπεία και μέσα σε λίγες ημέρες η γυναίκα κατάφερε να αναρρώσει.

Αξιοσημείωτο είναι ότι παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί επίσης στην Ινδία στις αρχές του 2024, όταν ένας άνδρας που θεωρούνταν νεκρός παρουσίασε ξανά σημάδια ζωής κατά τη μεταφορά του για την κηδεία του, ύστερα από ένα απότομο τράνταγμα του οχήματος που τον μετέφερε.

