Μπραντ Πιτ: Στο Μενίδι για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Ο ηθοποιός έφτασε νωρίς το πρωί στο Μενίδι της Αττικής προκειμένου να συνεχίσει τα γυρίσματα της νέας του ταινίας - Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη περιοχή

Συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς τα γυρίσματα της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος έπειτα από την Ύδρα, τη Χαλκίδα, την πλατεία Κοτζιά αλλά και τη Νέα Μάκρη, βρέθηκε στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δημοφιλής Χολιγουντιανός ηθοποιός που έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού με την παρουσία του στην Ελλάδα βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου στο Μενίδι, για να συνεχίσει τα γυρίσματα της νέας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr