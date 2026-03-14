Εφιάλτης δίχως τέλος σε γειτονιά της Νέας Υόρκης: Απόκοσμη δυσοσμία διώχνει κατοίκους από τα σπίτια τους (vid)

Γειτονιά της Νέας Υόρκης έχει μία περίεργη μπόχα εδώ και μήνες και κανείς δεν ξέρει τι είναι. Η μυρωδιά έχει κάνει τους κατοίκους της περιοχής να φύγουν, προσωρινά, απ' τα σπίτια τους.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι γειτονιάς στο Staten Island της Νέας Υόρκης, καθώς εδώ και μήνες μια ανυπόφορη και ανεξήγητη μυρωδιά έχει κάνει τη ζωή τους δύσκολη.

Τα συμπτώματα είναι πλέον έντονα, με πολλούς να αναφέρουν ναυτίες και ερεθισμούς στα μάτια, γεγονός που αναγκάζει ολόκληρες οικογένειες να εγκαταλείψουν, προσωρινά, τις εστίες τους.

Μα τι είναι, επιτέλους, αυτή η απόκοσμη οσμή;

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, οι άνθρωποι στην περιοχή Bulls Head βρίσκονται στα όρια τους, ζητώντας επιτακτικά μια λύση. Η κατάσταση επιδεινώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάποιων οδικών έργων σε κεντρική λεωφόρο της περιοχής. Από τότε, μια βαριά δυσάρεστη οσμή έχει «ποτίσει» τη γειτονιά, τρυπώνοντας ακόμα και στο εσωτερικό των κατοικιών, καθιστώντας την καθημερινότητα ανυπόφορη.

Η Άμιτι Νίγκρο, κάτοικος της περιοχής, περιγράφει τη μυρωδιά ως έναν συνδυασμό από κλούβιο αυγό, γκάζι και αποχέτευση, τονίζοντας ότι η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά.

Οι προσπάθειες των κατοίκων να προστατευτούν φαίνονται μάταιες. Παρά το γεγονός ότι επιστρατεύουν καθαριστές αέρα, αρωματικά κεριά, ακόμη και μονώσεις στις πόρτες, η δυσοσμία παραμένει. Η Ντεμπόρα Φελπς περιέγραψε μια δραματική κατάσταση, αποκαλύπτοντας πως έχει χρειαστεί να απομακρύνει τα δύο παιδιά της από το σπίτι πέντε φορές μέχρι στιγμής.

Όπως εξήγησε: «Η οσμή είναι τόσο τοξική που προκαλεί έντονους πονοκεφάλους και τσούξιμο στα μάτια. Αν και αρχικά οι υπεύθυνοι των έργων μας καθησύχασαν λέγοντας πως το πρόβλημα εντοπίζεται στο αποχετευτικό σύστημα, η λύση δεν έχει βρεθεί ακόμα».

Ανησυχούν και για την υγεία τους οι κάτοικοι της περιοχής

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας (DEP) έχει ήδη προχωρήσει σε ελέγχους και καθαρισμούς του δικτύου αποχέτευσης, ενώ οι δειγματοληψίες αέρα απέκλεισαν την πιθανότητα διαρροής αερίου.

Παρόλα αυτά, η πηγή της τοξικής οσμής παραμένει άγνωστη. Παρόλο που οι συσκευές φιλτραρίσματος έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία, οι αρχές επιμένουν ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά, παρά τα αντίθετα παράπονα των πολιτών.

Λόγω της καθυστέρησης στον εντοπισμό της αιτίας, ο δημοτικός σύμβουλος David Carr ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να διερευνηθούν οι πιθανές επιπτώσεις που έχει αυτή η παρατεταμένη έκθεση στη δυσοσμία για τον οργανισμό των κατοίκων της περιοχής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ