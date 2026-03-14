Θρήνος στη ροκ σκηνή: Πέθανε ο εμβληματικός κιθαρίστας των Motörhead, Φιλ Κάμπελ (vid)

Ο ροκ κιθαρίστας Φιλ Κάμπελ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο γεννημένος στο Ποντιπρίντ μουσικός υπήρξε ο κιθαρίστας των Motörhead από το 1984 έως το 2015, όταν το heavy metal συγκρότημα διαλύθηκε μετά τον θάνατο του frontman Lemmy Kilmister.

Η «μάχη» στην εντατική και η οικογενειακή απώλεια

Σε δήλωσή της στο Facebook, η οικογένεια του Κάμπελ ανέφερε ότι απεβίωσε μετά από μια «μακρά και γενναία μάχη στην εντατική μετά από μια περίπλοκη μεγάλη επέμβαση». Τον περιέγραψαν ως έναν «αφοσιωμένο σύζυγο, έναν υπέροχο πατέρα και έναν περήφανο και στοργικό παππού, γνωστό με αγάπη ως "Bampi"».

«Αγαπήθηκε βαθιά από όλους όσοι τον γνώριζαν και θα λείψει τρομερά. Η κληρονομιά του, η μουσική και οι αναμνήσεις που δημιούργησε με τόσους πολλούς θα ζήσουν για πάντα», πρόσθεσε η οικογένειά του.

Από τους ύμνους των Motörhead στις περιοδείες με τους γιους του

Οι Motörhead υπήρξαν οι δημιουργοί εμβληματικών ύμνων του heavy metal, συμπεριλαμβανομένου του «Ace of Spades». Μετά το τέλος του συγκροτήματος το 2015, ο Κάμπελ συνέχισε την πορεία του περιοδεύοντας με τη δική του μπάντα, έχοντας στο πλευρό του τους τρεις γιους του.

Πρόσφατα, μάλιστα, πραγματοποίησε sold-out εμφάνιση στο κέντρο τεχνών Muni στη γενέτειρά του, το Ποντιπρίντ. «Όλοι στο Muni λυπούμαστε που πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Φιλ Κάμπελ. Είχε τεράστια επιρροή στη μουσική βιομηχανία και θα τον θυμόμαστε με αγάπη».

Το τελευταίο αντίο από τη μουσική κοινότητα

Η Γερμανίδα τραγουδίστρια της heavy metal, Doro Pesch, δήλωσε σοκαρισμένη από την είδηση, σημειώνοντας ότι ήταν τιμή της που μπορούσε να αποκαλεί τον Κάμπελ φίλο της.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην παγκόσμια ροκ σκηνή, καθώς ο Φιλ Κάμπελ υπήρξε ένας από τους μακροβιότερους και πιο πιστούς συνεργάτες του Lemmy, σφραγίζοντας με τον ήχο του την ιστορία των Motörhead για πάνω από τρεις δεκαετίες.

