Ήπιε 3 λίτρα μπύρα στο διάλειμμα και απολύθηκε: Το δικαστήριο τον δικαίωσε με αποζημίωση 47.000 ευρώ

Ισπανός παρότι απολύθηκε επειδή κατανάλωνε 3 λίτρα μπύρας κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, κατάφερε να κερδίσει αποζημίωση 47.000 ευρώ με απόφαση του δικαστηρίου.

Παρόλο που η κατανάλωση αλκοόλ εν ώρα υπηρεσίας θεωρείται συνήθως λόγος απόλυσης, το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρώην υπάλληλος εταιρείας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δικαιούται οικονομική αποζημίωση παρά το γεγονός ότι εντοπίστηκε να πίνει επανειλημμένα.

Η εταιρεία προσέλαβε ιδιωτικό ντετέκτιβ για να επιβεβαιώσει τις υποψίες της

Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, ο άνδρας άρχισε να κινεί τις υποψίες των ανωτέρων του με την ασυνήθιστη συμπεριφορά του στην εργασία. Η εταιρεία τελικά προσέλαβε έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ για να τον παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του ωραρίου του.

Μετά από αρκετές ημέρες, ο ντετέκτιβ υπέβαλε μια αναφορά για τις συνήθειες του άνδρα, υποστηρίζοντας ότι έπινε μπύρα σε μπαρ και πάρκινγκ. Μάλιστα, μια ημέρα φέρεται να κατανάλωσε τρία λίτρα μπύρας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για μεσημεριανό.

Για την εταιρεία, το αλκοόλ στη δουλειά ήταν σοβαρό παράπτωμα, ειδικά εφόσον ο εργαζόμενος ήταν υπεύθυνος για την οδήγηση εταιρικού οχήματος και η συνήθειά του έθετε σε κίνδυνο τις ζωές άλλων. Έτσι, αποφάσισαν να τον απολύσουν. Ωστόσο, ο εργαζόμενος αντί να αποδεχθεί την απόλυση, μήνυσε τον εργοδότη του για άδικη καταγγελία σύμβασης.

Η απόφαση του δικαστηρίου και το νομικό σκεπτικό πίσω από αυτήν

Παραδόξως, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μούρθια αποφάνθηκε υπέρ του εργαζομένου και θεώρησε ότι η κύρωση της εταιρείας ήταν υπερβολική, κηρύσσοντας την απόλυση άδικη.

Αν και αναγνώρισαν την ανάρμοστη διαγωγή του υπαλλήλου, οι δικαστές θεώρησαν την τιμωρία πολύ αυστηρή και έδωσαν στην εταιρεία δύο επιλογές: είτε να επαναπροσλάβει τον άνδρα είτε να του καταβάλει το ποσό των 47.000 ευρώ.

Το ισπανικό δικαστήριο βάσισε την απόφασή του σε αρκετούς παράγοντες. Τα διαλείμματα για μεσημεριανό δεν θεωρούνταν τεχνικά ώρες εργασίας, επομένως οι συνήθειές του δεν μπορούσαν να θεωρηθούν εργασιακό παράπτωμα με την τυπική έννοια.

Επιπλέον, η εταιρεία δεν μπόρεσε να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση μπύρας είχε επηρεάσει την απόδοση του άνδρα ή ότι είχε θέσει ποτέ σε κίνδυνο τις ζωές άλλων ανθρώπων.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ήταν ότι ο ισπανικός νόμος απαγορεύει την απόλυση για περιστασιακή μέθη, επιτρέποντάς την μόνο σε περίπτωση συστηματικής κατανάλωσης αλκοόλ. Τα περιστατικά που παρατήρησε ο μισθωμένος ντετέκτιβ θεωρήθηκαν από το δικαστήριο ως μεμονωμένα επεισόδια.

