Τέλος στο μυστήριο με το ταξίδι της Σοφίας Μητσοτάκη: Η φωτογραφία-ντοκουμέντο που «καίει» τα fake news
Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά με το εισιτήριο της πτήσης της στα fake news. Ζητά συγγνώμη και απειλεί με μηνύσεις για τη στοχοποίησή της.
Η έντονη φημολογία που ήθελε τη Σοφία Μητσοτάκη να επιστρέφει από το Μουσκάτ με πολυτελή ιδιωτική πτήση πήρε τέλος με μια ανάρτηση που προκάλεσε αίσθηση. Η κόρη του Πρωθυπουργού, απέναντι στις κατηγορίες για προκλητικές δαπάνες, αποφάσισε να «μιλήσει» με αποδείξεις, δημοσιεύοντας το boarding pass της πτήσης charter της Aegean.
Κάνοντας λόγο για συνειδητή στοχοποίηση και «αθλιότητες», η ίδια περνά στην αντεπίθεση και ζητά δημόσια συγγνώμη από τα μέσα που αναπαρήγαγαν την είδηση, ξεκαθαρίζοντας πως η επόμενη στάση θα είναι οι δικαστικές αίθουσες.
