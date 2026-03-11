Ιρλανδή κέρδισε αποζημίωση 27 χιλ. ευρώ σε αγωγή: Το αφεντικό της φώναζε επανειλημμένα «πατάτα»

Γυναίκα στη Βρετανία κέρδισε ένα μεγάλο ποσό μετά από αγωγή που έκανε στο αφεντικό της για κοροϊδευτικά σχόλια σχετικά με την καταγωγή της.

Μια Ιρλανδή γυναίκα στη Βρετανία έλαβε μια μεγάλη αποζημίωση, αφού δεχόταν επανειλημμένα κοροϊδευτικά σχόλια από τον εργοδότη της. Όσο εργαζόταν ως λογίστρια σε εταιρεία πολιτικών μηχανικών στο Λιντς της Αγγλίας, η Bernadette Hayes δήλωσε ότι υπέστη επανειλημμένους εξευτελισμούς από το αφεντικό της.

Η Hayes, η οποία τότε ήταν 55 ετών, πρόσθεσε ότι αντιμετώπισε ένα «εχθρικό, ταπεινωτικό και προσβλητικό» περιβάλλον εργασίας. Ισχυρίστηκε ότι ο διευθυντής της εταιρείας West Leeds Civils LTD, Mick Atkins, φώναζε «πατάτα» με έντονη ιρλανδική προφορά και χρησιμοποιούσε εκφράσεις όπως «paddy», «stupid paddy» και «p*key» μπροστά της όταν διαφωνούσαν στη δουλειά.

Η αγωγή της Hayes

Αυτή η συμπεριφορά κράτησε έξι μήνες από τα τέλη του 2023 και η Hayes είπε ότι την έκανε να νιώθει απαίσια με αποτέλεσμα να κάνει αγωγή στο αφεντικό της για φυλετικές διακρίσεις. Μετά την απόφαση, της επιδικάστηκε αποζημίωση 27.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Ισότητας του 2010 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο όρος «φυλή» περιλαμβάνει το χρώμα, την εθνικότητα και την εθνική καταγωγή. Αυτό σημαίνει ότι η διάκριση εναντίον κάποιου λόγω της εθνικότητάς του μπορεί να θεωρηθεί φυλετική διάκριση.

Στο δικαστήριο ακούστηκε επίσης, ότι ο Atkins είχε αναφερθεί και παλαιότερα στη φυλή της, αλλά η συμπεριφορά του κλιμακώθηκε, όταν ένας άλλος άνδρας, ο Marcus Smith, προσλήφθηκε στην εταιρεία. Το δικαστήριο ενημερώθηκε επίσης, ότι η Hayes «συμμετείχε» σε λίγες περιπτώσεις, αποκαλώντας τον εαυτό της «πατάτα», αλλά το έκανε «προσπαθώντας να ελαφρύνει την κατάσταση».

Μιλώντας στο δικαστήριο, η Hayes είπε ότι τελικά ένιωθε «σωματικά άρρωστη» όταν πήγαινε στο γραφείο καθώς φοβόταν ότι θα την κορόιδευαν. Πρόσθεσε ότι είχε πει στο αφεντικό της πως δεν έβρισκε τα σχόλια αστεία, αλλά φοβόταν να του ζητήσει να σταματήσει επειδή ήταν «εκφοβιστικός και απρόβλεπτος χαρακτήρας».

Σημείωσε επίσης: «Αυτό κατέστρεψε εντελώς τον αυτοσεβασμό και την αυτοεκτίμησή μου. Με έκανε να νιώθω μικρή, ανασφαλής και εξαιρετικά αγχωμένη. Επίσης με έκανε να νιώθω ντροπή».

Η απόφαση του δικαστηρίου και η αιτιολογία

Η απόφαση του Δικαστηρίου Εργασίας του Λιντς από τον δικαστή Buckley έκανε δεκτό εν μέρει το αίτημα για παρενόχληση και θυματοποίηση λόγω φυλής, αλλά απέρριψε τον ισχυρισμό για άμεση φυλετική διάκριση.

Σχετικά με την υπόθεση, ανέφερε: «Από υποκειμενική άποψη, δημιούργησε ξεκάθαρα ένα εχθρικό, ταπεινωτικό και προσβλητικό περιβάλλον για εκείνη. Κατά τη γνώμη μου, είναι λογικό ένα άτομο ιρλανδικής καταγωγής να θεωρήσει την επαναλαμβανόμενη χρήση των όρων “potato”, “Paddy”, “stupid Paddy” και “p*key” προσβλητική και ταπεινωτική. Αυτές οι φράσεις συνδέονται ξεκάθαρα με τη φυλή, ιδιαίτερα όταν εξετάζονται μαζί και όχι μεμονωμένα. Με αυτή τη βάση, θεωρώ ότι η συμπεριφορά συνδεόταν με τη φυλή».

