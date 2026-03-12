Ισπανία: Ανακαλύφθηκε τάφος 5.000 ετών γεμάτος θησαυρούς στη Μάλαγα

Αρχαιολόγοι εντόπισαν τάφο 5.000 ετών στη Μάλαγα της Ισπανίας με ανθρώπινα λείψανα, όπλα και σπάνια αντικείμενα όπως ελεφαντόδοντο και κεχριμπάρι.

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στη νότια Ισπανία, όπου ερευνητές εντόπισαν έναν εντυπωσιακό μεγαλιθικό τάφο ηλικίας περίπου 5.000 ετών στην επαρχία της Μάλαγα. Το μνημείο ξεχωρίζει τόσο για το μέγεθός του όσο και για τον μεγάλο αριθμό αντικειμένων που βρέθηκαν διατηρημένα στο εσωτερικό του.

Ο τάφος ανήκει στον τύπο των ντολμέν (αποτελείται από δύο ή περισσότερα κάθετα μενίρ, που στηρίζουν μία ή περισσότερες μεγάλες επίπεδες οριζόντιες λίθινες πλάκες και σχηματίζουν τους τοίχους ενός νεκρικού θαλάμου), μιας μορφής συλλογικού ταφικού μνημείου που κατασκευαζόταν από μεγάλες πέτρινες πλάκες. Η συγκεκριμένη κατασκευή έχει μήκος περίπου 13 μέτρα και αποτελείται από τεράστιους κάθετους ογκόλιθους που σχηματίζουν έναν εσωτερικό ταφικό χώρο. Παρόμοιες κατασκευές χρησιμοποιούνταν ιστορικά ως οστεοφυλάκια, όπου τοποθετούνταν τα λείψανα πολλών ατόμων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Στο εσωτερικό του μνημείου οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ανθρώπινα οστά αλλά και πλούσια κτερίσματα (έργα, που συνοδεύουν τον νεκρό στον τάφο του). Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται αντικείμενα από πυριτόλιθο, βέλη, μεγάλες λεπίδες και ένα προϊστορικό όπλο που θυμίζει μεγάλο τσεκούρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η εύρεση υλικών όπως ελεφαντόδοντο και κεχριμπάρι, τα οποία θεωρούνται σπάνια για την περιοχή.

Επιπλέον, στον χώρο βρέθηκαν κοχύλια, γεγονός που εντυπωσιάζει τους ερευνητές, καθώς το σημείο βρίσκεται μακριά από τη θάλασσα. Η παρουσία τους υποδηλώνει ότι ήδη από την προϊστορική περίοδο υπήρχαν δίκτυα ανταλλαγών μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων, κάτι που δείχνει ότι οι πληθυσμοί της εποχής διατηρούσαν επαφές σε μεγάλες αποστάσεις.

Το μνημείο φαίνεται πως ήταν καλά προστατευμένο με την πάροδο των αιώνων. Μεγάλες οριζόντιες πλάκες κάλυπταν την κατασκευή, ενώ από πάνω υπήρχε στρώμα άμμου και μικρών λίθων, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των ντολμέν που βοηθούσε στη διατήρηση του εσωτερικού χώρου.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα ευρήματα θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τις ταφικές τελετουργίες, τις κοινωνικές δομές και τις πεποιθήσεις των προϊστορικών κοινοτήτων που κατοικούσαν στη νότια Ιβηρική Χερσόνησο πριν από περίπου πέντε χιλιετίες.

