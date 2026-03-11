Απίστευτο περιστατικό στην Ιταλία: Εκπαίδευσε τον σκύλο του να πετάει παράνομα τα σκουπίδια (vid)

Άνδρας εκπαίδευσε τον σκύλο του να πετάει παράνομα σακούλες σκουπιδιών στην άκρη του δρόμου και πιάστηκε από κάμερες ασφαλείας.

Aνδρας στην Ιταλία τιμωρήθηκε με πρόστιμο καθώς φέρεται να εκπαίδευσε τον σκύλο του να μεταφέρει σακούλες σκουπιδιών με το στόμα και να τις πετάει σε μη εξουσιοδοτημένα σημεία.

Στόχος του ιδιοκτήτη ήταν να αποφύγει την πληρωμή των τελών αποκομιδής απορριμμάτων, χρησιμοποιώντας το κατοικίδιό του για να μην εντοπιστεί ο ίδιος από τις κάμερες.

Οι κάμερες αποκάλυψαν την «πονηρή» απάτη

Οι αρχές στην Κατάνια έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τον σκύλο να μεταφέρει πλαστικές σακούλες απορριμμάτων και να τις αφήνει στην άκρη του δρόμου. Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει το ζώο και επέβαλε πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του για παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων.

«Η εφευρετικότητα... δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί άλλοθι για την έλλειψη πολιτισμού. Η περιβαλλοντική μονάδα της δημοτικής αστυνομίας της Κατάνια δημοσίευσε δύο βίντεο στα οποία φαίνεται ένας σκύλος να εναποθέτει μια σακούλα απορριμμάτων στον δρόμο», έγραψαν οι τοπικές αρχές σε ανάρτησή τους στο Facebook.

Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι αυτή η συμπεριφορά είναι «διπλά άδικη», καθώς πέρα από τη ρύπανση της πόλης, ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να παρακάμψει τους κανόνες εκμεταλλευόμενος τον ανυποψίαστο τετράποδο φίλο του. «Ο σεβασμός στην αστική ευκοσμία και το περιβάλλον είναι καθήκον όλων», κατέληξε η ανάρτηση.

Τα τσουχτερά πρόστιμα και το νομικό κενό

Μετά την ανάλυση του υλικού, οι αρχές της Κατάνια πείστηκαν ότι ο σκύλος είχε εκπαιδευτεί ειδικά για να πετάει τα σκουπίδια παράνομα, ώστε ο ιδιοκτήτης να μην καταγραφεί από τις κάμερες. Αν και παραμένει ασαφές πώς ακριβώς αποδείχθηκε η εκπαίδευση του ζώου, το πρόστιμο επιβλήθηκε κανονικά στον κάτοχο του σκύλου.

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, τα άτομα που συλλαμβάνονται να πετούν σκουπίδια παράνομα μπορούν να τιμωρηθούν με πρόστιμο από 1.500 έως 18.000 ευρώ. Ωστόσο, ο νόμος δεν περιλαμβάνει καμία ειδική αναφορά για περιπτώσεις όπου η παράβαση γίνεται μέσω ζώων.

