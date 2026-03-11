Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή για πρώτη φορά η Ελένη Ζαρούλια - Καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό (vid)

Για πρώτη φορά θα οδηγηθεί στη φυλακή η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια, μετά την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό σε πέντε χρόνια κάθειρξη για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημά της για μετατροπή της ποινής σε χρηματική.

Η απόφαση του Εφετείου: Για πρώτη φορά στη φυλακή η Ζαρούλια

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ένοχη την Ελένη Ζαρούλια για το αδίκημα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, επιβάλλοντάς της ποινή κάθειρξης 5 ετών. Σημειώνεται ότι πρωτοδίκως η σύζυγος του αρχηγού της Χρυσής Αυγής είχε καταδικαστεί σε 6 έτη κάθειρξης, ωστόσο της είχε χορηγηθεί αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Εφετείου, η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται για πρώτη φορά στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει την ποινή της. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για μετατροπή της κάθειρξης σε χρηματική ποινή, καθιστώντας την απόφαση άμεσα εκτελεστή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στις καταδίκες των υπόλοιπων στελεχών της οργάνωσης, με τη δικαιοσύνη να ολοκληρώνει τη διαδικασία για τη δράση της Χρυσής Αυγής και σε δεύτερο βαθμό.

