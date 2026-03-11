Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα 61 προϊόντα με το «πολεμικό» πλαφόν (vid)

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη λίστα με τα 61 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μαζί με τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, παρουσίασαν σήμερα τη δέσμη οικονομικών μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Κεντρικό άξονα των παρεμβάσεων αποτελεί η θέσπιση πλαφόν στο κέρδος για τα καύσιμα και τα τρόφιμα.

Πλαφόν στο κέρδος για καύσιμα και τρόφιμα

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που αναμένεται να δημοσιευτεί άμεσα σε ΦΕΚ, η κυβέρνηση προχωρά στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Το μέτρο αυτό κρίθηκε απαραίτητο για τη συγκράτηση των τιμών εν μέσω της διεθνούς γεωπολιτικής αστάθειας που επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα και το κόστος ενέργειας.

Επί του πρακτέου, το πλαφόν στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης θα καθοριστεί με βάση τα μέσα επίπεδα του περιθωρίου κέρδους που ίσχυαν κατά το έτος 2025. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποτρέψει φαινόμενα κερδοσκοπίας στην αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Αναλυτικά τα 61 προϊόντα που μπαίνει πολεμικό πλαφόν:

Ρύζι Ψωμί για τοστ Ψωμί φρατζόλα Φρυγανιές Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι Αλεύρι για όλες τις χρήσεις Όσπρια (φακές) Όσπρια (φασόλια) Όσπρια (ρεβύθια) Πάριζα Γαλοπούλα (αλλαντικά) Κατεψυγμένα ψάρια Φρέσκα ψάρια Νωπό χοιρινό Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου Νωπό μοσχάρι Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές) Γάλα φρέσκο πλήρες Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά Γάλα εβαπορέ Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά Τυρί φέτα Λευκό τυρί Τυρί γκούντα Τυρί με χαμηλά λιπαρά Χυμός τομάτας διατηρημένος Αυγά Μαργαρίνες Βούτυρο αγελάδος Ελαιόλαδο Ηλιέλαιο Κατεψυγμένα λαχανικά Λευκή ζάχαρη Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια) Δημητριακά Κρέμα βρεφικής ηλικίας Γάλα βρεφικής ηλικίας Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός) Σοκολάτες και σοκολατοειδή Μπισκότα Χυμός πορτοκάλι Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες) Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι Χαρτί κουζίνας Χαρτί υγείας Οδοντόκρεμες Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών Σαμπουάν Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή Αφρόλουτρα Πάνες ακράτειας Πάνες για μωρά Μωρομάντηλα Σαμπουάν για μωρά Τροφές για σκύλους Τροφές για γάτες

