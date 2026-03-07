Νεκρός οδηγός στο Ντουμπάι: Σκοτώθηκε όταν θραύσματα ιρανικού πυραύλου έπεσαν στο αυτοκίνητό του

Οι αρχές εκκένωσαν κτίρια γύρω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι, καθώς θραύσματα από αναχαίτιση πυραύλων προκάλεσαν ζημιές σε ουρανοξύστη.

Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του στο Ντουμπάι όταν θραύσματα από αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, αργά το βράδυ του Σαββάτου συντρίμμια από εναέρια αναχαίτιση έπληξαν όχημα στην περιοχή Barsha, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας οδηγός ασιατικής καταγωγής.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση κτιρίων γύρω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι, αφού θραύσματα από αναχαιτίσεις πυραύλων προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη πολυώροφου κτιρίου στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με τον θάνατο του οδηγού, ο αριθμός των νεκρών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την έναρξη του πολέμου ανέρχεται πλέον σε τέσσερις. Σύμφωνα με τις αρχές, όλα τα θύματα ήταν αλλοδαποί.

Η περιοχή που έχει μπει στο στόχαστρο των επιθέσεων του Ιράν με εκρήξεις τα τελευταία 24ωρα, είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές ζώνες του εμιράτου, βρίσκεται κοντά στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα και φιλοξενεί σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος, όπως το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και το Dubai Marina Mall.

