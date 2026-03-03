Επίθεση κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι - Φωτιά από συμβάν με drone

Επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά, έγινε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι. Οι Αρχές μιλούν για περιστατικό με drone χωρίς τραυματισμούς.

Συναγερμός σήμανε στο Ντουμπάι, όταν καπνός κάλυψε την περιοχή κοντά στο αμερικανικό προξενείο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για επίθεση.

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο μαρτυρίες, μετέδωσε ότι καπνός φαινόταν να αναδύεται κοντά στο κτίριο του προξενείου των ΗΠΑ, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φωτιά στην ευρύτερη περιοχή.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί περιστατικό στην Ριάντ, όπου η αμερικανική πρεσβεία δέχθηκε επίθεση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, καταγράφηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

The U.S. Consulate in Dubai is on fire following a drone attack by Iran. pic.twitter.com/3SKjxMbv5r March 3, 2026

Ανακοίνωση των Αρχών του Ντουμπάι

Το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι διευκρίνισε ότι το περιστατικό κοντά στο προξενείο συνδέεται με drone και ότι η φωτιά που προκλήθηκε έχει ήδη τεθεί υπό έλεγχο.

«Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι φωτιά που προκλήθηκε από συμβάν σχετιζόμενο με drone κοντά στο αμερικανικό προξενείο κατασβήστηκε επιτυχώς», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να έχουν επέμβει άμεσα.

Reports that US Consulate in Dubai is on fire after Iran strike.



Unverified for now. pic.twitter.com/EQahvwYqyw — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 3, 2026

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν είχε προχωρήσει άμεσα σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και η προέλευση του drone.

