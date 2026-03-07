Αναλυτής εξηγεί γιατί ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει

Ειδικός αποκαλύπτει τα τρία σημάδια που αποδεικνύουν ότι ένας Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει.

Ένας Βρετανός αναλυτής παρουσίασε τρεις ενδείξεις που σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν ότι ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει. Μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ενώσει τις δυνάμεις του με το Ισραήλ και να επιτεθούν στο Ιράν, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

Το Ιράν έχει ήδη εξαπολύσει στρατιωτικά πλήγματα εναντίον γειτονικών του χωρών στα κράτη του Κόλπου, στο Αζερμπαϊτζάν και στην Κύπρο ως απάντηση, ενώ ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, Αρχηγός των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε πρόσφατα στο BBC ότι ζούμε «στην πιο επικίνδυνη περίοδο των τελευταίων 30 ετών».

Οι ενδείξεις του αναλυτή

Τώρα ο ιστορικός αναλυτής Άντονι Γκλις παρουσίασε τρεις ενδείξεις που, όπως πιστεύει, δείχνουν ότι ένας Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σε νέα συνέντευξή του στη Mirror, ο καθηγητής Γκλις ανέφερε τρία σημάδια -έναν «πόλεμο επιλογής», τη νοοτροπία των ηγετών των εμπλεκόμενων χωρών και τη δέσμευση του Τραμπ να συνεχίσει τη σύγκρουση- τα οποία θεωρεί ότι επιβεβαιώνουν πως ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει.

1. Ένας πόλεμος επιλογής

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ιράν έχει χαρακτηριστεί «πόλεμος επιλογής». Ο Γκιλς ανέφερε: «Και οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι ήταν πόλεμοι επιλογής. Το ίδιο ήταν και η επίθεση στο Ιράν το περασμένο Σάββατο».

Ως «πόλεμος επιλογής» ορίζεται μια σύγκρουση που ξεκινά από μια χώρα η οποία δεν έχει δεχθεί επίθεση ούτε αντιμετωπίζει άμεση απειλή από άλλη χώρα, αλλά προχωρά σε προληπτικά μέτρα.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι το Ιράν σχεδίαζε να επιτεθεί στις ΗΠΑ (δεν μπορεί να φτάσει το αμερικανικό έδαφος, αν και οι αμερικανικές βάσεις βρίσκονται εντός εμβέλειας των πυραύλων του) ούτε ότι σχεδίαζε να επιτεθεί στο Ισραήλ, μια πυρηνική δύναμη που είναι έτοιμη να απαντήσει με κάθε τρόπο». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι οι πόλεμοι επιλογής συχνά εξελίσσονται σε παγκόσμιες συγκρούσεις.

2. Η νοοτροπία των ηγετών

Το επόμενο στοιχείο που ανέφερε ο Γκλις αφορά τη νοοτροπία ηγετών όπως ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Υποστηρίζοντας ότι η επίθεση στο Ιράν αποδεικνύει πως οι δύο ηγέτες «δεν δίνουν δεκάρα για το διεθνές δίκαιο», ο Γκλις είπε: «Η ισχύς είναι το δίκαιο, όχι ο νόμος και αυτοί ασκούν αυτή την ισχύ. Το μυαλό που εξαπολύει έναν πόλεμο επιλογής εναντίον ενός εχθρού μπορεί να εξαπολύσει έναν τέτοιο πόλεμο εναντίον οποιουδήποτε εχθρού».

3. Η δέσμευση του Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο

Οι αποφάσεις του προέδρου Τραμπ σχετικά με το πόσο θα συνεχιστεί ο πόλεμος είναι επίσης κρίσιμες για τον κίνδυνο ενός Γ΄ Παγκόσμιου Πολέμου, σύμφωνα με τον Γκλις. «Με λίγα λόγια, αν ο Τραμπ συνέλθει, θα ανακοινώσει γρήγορα ότι πέτυχε μια νίκη και θα σταματήσει τις εχθροπραξίες. Έχει αυτή τη δύναμη», είπε. «Αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να έχει παγιδευτεί από τον Νετανιάχου, ο οποίος εδώ και καιρό πιστεύει στους πολέμους χωρίς τέλος και οι μάχες θα συνεχιστούν».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ