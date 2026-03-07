Το κρυμμένο οπλοστάσιο του Ιράν: Οι «υπόγειες πόλεις πυραύλων» που βρίσκονται σε πολλές επαρχίες

Οι «υπόγειες πόλεις» στο Ιράν είναι βάσεις διασκορπισμένες σε όλη τη χώρα και φιλοξενούν πυραύλους Shahab-3, Sejjil και Khorramshahr.

Το Ιράν έχει κατασκευάσει εδώ και δεκαετίες ένα δίκτυο από «πόλεις πυραύλων» σκαμμένες σε μεγάλο βάθος (μερικές φορές έως και 500 μέτρα) για την παραγωγή, αποθήκευση, διασπορά και εκτόξευση βαλλιστικών και πυραύλων cruise κάτω από γεωλογική κάλυψη. Στόχος είναι να επιβιώνουν από χτυπήματα και να δίνουν τη δυνατότητα στο Ιράν να κάνει αντίποινα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και των περιφερειακών αντιπάλων.

Το δίκτυο αυτό υπάρχει σε πολλές επαρχίες, με ιδιαίτερα σημαντικούς πυρήνες στις Alborz (Eshtehard), Kermanshah, Fars, Khuzestan, Bushehr, Hormozgan και σε περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν (όπως η Tabriz), συνδυάζοντας σήραγγες, υπόγειες ράμπες και κατανεμημένες αποθήκες που δυσκολεύουν την πλήρη εξουδετέρωση του οπλοστασίου.

Επίσημα βίντεο του IRGC (Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης) έδειξαν το 2015 και επανειλημμένα από το 2024-2025 σήραγγες με εκτοξευτές σε φορτηγά και πυραύλους MRBM/IRBM όπως οι Emad, Ghadr, Sejjil, Khorramshahr, Kheibar Shekan, «Haj Qasem», καθώς και τον πύραυλο cruise Paveh, παρουσιάζοντάς τους ως μήνυμα αποτροπής.

Πρόσφατες δορυφορικές εικόνες (Μάρτιος 2026) δείχνουν καταρρεύσεις τούνελ και σοβαρές ζημιές στη Tabriz North Missile Base, επιβεβαιώνοντας την υπόγεια φύση της εγκατάστασης και τη θέση της σε ορεινές περιοχές. Το μοτίβο των πληγμάτων υποδηλώνει χρήση πυρομαχικών τύπου «bunker-buster» στις εισόδους και τις στοές.

Ο διοικητής Amir Ali Hajizadeh (Αεροδιαστημική Δύναμη του IRGC) επαναλαμβάνει εδώ και μια δεκαετία ότι υπάρχουν «βάσεις σε όλες τις επαρχίες και πόλεις, σε βάθος 500 μέτρων». Είτε πρόκειται για προπαγάνδα είτε όχι, ο ισχυρισμός συμφωνεί με το μοτίβο διασποράς που έχει εντοπιστεί από πηγές ανοιχτών πληροφοριών (OSINT). «Πριν από 40 χρόνια δεν είχαμε τίποτα και υπερασπιστήκαμε τη χώρα με άδεια χέρια. Τώρα έχουμε τους πιο προηγμένους πυραύλους στον κόσμο», δήλωσε σε συνέντευξή του πρέσβης του Ιράν.

Οι «υπόγειες πόλεις πυραύλων»

Alborz (βορειοδυτικά της Τεχεράνης) – Shahid Soltani Garrison (Eshtehard): Το σημείο αυτό αποκαλύφθηκε από την ιρανική αντιπολίτευση (MEK). Διαθέτει σήραγγες, αποθήκες, διπλή περίφραξη και δραστηριότητα φορτηγών με εξαρτήματα πυραύλων. Το υποτιθέμενο οπλοστάσιο περιλαμβάνει πυραύλους Shahab-3, Qiam, Fateh/Fath και θεωρείται κόμβος logistics για συστήματα υγρού και στερεού καυσίμου.

Kermanshah (δυτικά, απέναντι από το Ιράκ): Ορεινή περιοχή με ιστορικό βαλλιστικών εγκαταστάσεων. Ισραηλινές αναλυτικές οργανώσεις έχουν επισημάνει υπόγεια οπλοστάσια και αποθήκες πυραύλων Qiam-1 στα βορειοανατολικά της επαρχίας.

Fars (νότια ενδοχώρα): Αναφέρεται συχνά από αναλυτές άμυνας ως μέρος της «εσωτερικής ζώνης» που καλύπτει την πρόσβαση στον Περσικό Κόλπο και παρέχει στρατηγικό βάθος έναντι του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Συχνά συνδέεται με πυραύλους Sejjil και πυραύλους Fateh-110, Zolfaghar ή Dezful (που παρουσιάστηκε το 2019).

Khuzestan (Περσικός Κόλπος – ενεργειακός διάδρομος): Θεωρείται κρίσιμη θέση για πιθανά αντίποινα εναντίον βάσεων στον Κόλπο.

Bushehr (ακτή του Περσικού Κόλπου): Αναφέρεται συχνά σε αμυντικές εκτιμήσεις ως μέρος του παράκτιου δακτυλίου άρνησης πρόσβασης στον Κόλπο. Πιθανόν διαθέτει αποθήκες και σήραγγες που συνδέονται με αντιαποβατικές ή αντιναυτικές αναπτύξεις και πυραύλους μέσου βεληνεκούς.

Hormozgan (στενό του Ορμούζ): Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία. Το IRGC έχει παρουσιάσει συστήματα από νησιά και λιμάνια, ενώ ιρανικά και περιφερειακά μέσα κατέγραψαν το 2025 «γιγαντιαίες πόλεις πυραύλων». Μία από τις πρόσφατες προειδοποιήσεις της ιρανικής κυβέρνησης ήταν ότι τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή πρέπει να την εγκαταλείψουν γρήγορα επειδή δεν είναι ασφαλής. Στην ίδια περιοχή, τον Ιούνιο, στον «πόλεμο των 12 ημερών», το Ισραήλ είχε τοποθετήσει πλοία για αιφνιδιαστική επίθεση.

Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν (Tabriz και γύρω περιοχή): Η Tabriz North Missile Base υπέστη καταρρεύσεις σηράγγων μετά τις επιθέσεις από τις 28 Φεβρουαρίου, αποκαλύπτοντας υπόγεια υποδομή αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων. Έχει μεγάλη σημασία για τον βόρειο στρατηγικό άξονα της χώρας και της περιοχής.

