Προβλεπόμενος πατέρας αποφάσισε να δώσει κινητό στην 11χρονη κόρη του, αλλά πρώτα την έβαλε να υπογράψει ένα «συμβόλαιο» χρήσης.

Τα κινητά τηλέφωνα μπαίνουν όλο και νωρίτερα στη ζωή των παιδιών και αυτό δημιουργεί συχνά έντονες συζητήσεις μέσα στις οικογένειες. Κάποιοι γονείς επιλέγουν να τα αποφύγουν όσο γίνεται περισσότερο, άλλοι όμως προσπαθούν να θέσουν σαφείς κανόνες από την αρχή.

Ένας πατέρας αποφάσισε να κάνει ακριβώς αυτό. Όταν έδωσε στην 11χρονη κόρη του το πρώτο της κινητό τηλέφωνο, δεν περιορίστηκε σε μια απλή συζήτηση. Της ζήτησε να υπογράψει ένα μικρό «συμβόλαιο» χρήσης.

Ο ίδιος εξήγησε σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media ότι το κινητό παραμένει δικό του και το παιδί το χρησιμοποιεί ουσιαστικά ως δανεικό. «Το κινητό είναι δικό μου και σου το δανείζω», λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Οι κανόνες του «συμβολαίου»

Στο έγγραφο που υπέγραψε η μικρή περιγράφονται αρκετοί κανόνες σχετικά με τη χρήση του κινητού. Ο πατέρας ξεκαθαρίζει ότι μπορεί να ελέγχει τη συσκευή όποτε το θεωρεί απαραίτητο και ότι η κόρη του δεν θα έχει πλήρη ιδιωτικότητα στη χρήση της.

Επίσης, για να κατεβάσει νέες εφαρμογές ή να δημιουργήσει λογαριασμό σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, πρέπει πρώτα να ζητήσει την άδειά του.

Ένας ακόμη βασικός όρος είναι η συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Το παιδί δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί το κινητό για προσβολές, παρενόχληση ή επιθετικά σχόλια προς άλλους χρήστες.

Αν παραβιάσει τους όρους που συμφωνήθηκαν, τότε υπάρχει και μια ιδιαίτερη «ποινή»: θα πρέπει να πληρώσει η ίδια το κινητό.

Ο ίδιος ο πατέρας θέτει στο τέλος και ένα ερώτημα προς τους χρήστες των social media. Αναρωτιέται αν είναι υπερβολικό να ζητάς από ένα παιδί 11 ετών να υπογράψει ένα τέτοιο συμβόλαιο για να πάρει το πρώτο του κινητό ή αν πρόκειται για μια λογική λύση στην εποχή των social media.

#EducaciónDigital #Móvil #Crianza #Tecnología ♬ Poder - bitchbaby @claudio_valero Mi hija tiene 11 años y ya tiene móvil 📱 Pero antes firmó un contrato. • El móvil es mío • Puedo revisarlo • Apps y redes con permiso • Si lo rompe, lo paga • Si algo le incomoda, me lo cuenta Internet no es un juguete. Prefiero normas claras ahora que problemas después. ¿Harías lo mismo… o es demasiado? 👇 Debate abierto. #Padres

Οι αντιδράσεις στα σχόλια

Όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα προκάλεσε πολλές και διαφορετικές αντιδράσεις.

Κάποιοι χρήστες θεωρούν ότι το μέτρο είναι υπερβολικό. Υποστηρίζουν ότι ένα παιδί δεν θα έπρεπε να υποχρεώνεται να υπογράφει συμβόλαια με τους γονείς του ή ότι η πλήρης πρόσβαση των γονιών στο κινητό περιορίζει υπερβολικά την ιδιωτικότητα.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί συμφώνησαν με την ιδέα του πατέρα. Για αυτούς, το κινητό ενός παιδιού είναι ευθύνη του γονιού που το αγοράζει και είναι λογικό να υπάρχουν σαφείς κανόνες χρήσης.

Υπήρξαν όμως και πιο ισορροπημένες απόψεις. Ένας χρήστης σχολίασε ότι το συμβόλαιο μπορεί να μην είναι κακή ιδέα, αλλά ίσως το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο: αν ένα παιδί 11 ετών είναι έτοιμο να έχει δικό του κινητό.

