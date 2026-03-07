Έλληνας στο Άμπου Ντάμπι για τους βομβαρδισμούς: «Αφού ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, όλα τα άλλα θα τα βολέψουμε…» (vid)

Έλληνας κάτοικος του Άμπου Ντάμπι περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον ΠΑΟΚ.

Ένας Έλληνας κάτοικος που τα τελευταία τρία χρόνια ζει στο Άμπου Ντάμπι μίλησε στην ΕΡΤ για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή εδώ και μία εβδομάδα όπου ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί ανάμεσα σε Ισραήλ-ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Φώτης Πολίτης αναφέρθηκε στις εντάσεις και την αβεβαιότητα που επικρατούν στην περιοχή μετά τα χτυπήματα από το Ιράν, περιγράφοντας την κατάσταση ως πρωτόγνωρη. Ωστόσο, τόνισε πως τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του προσπαθούν να παραμείνουν ψύχραιμοι και δεν σκοπεύει να επαναπατριστεί για την ώρα.

«Δεν νιώθω αυτή τη στιγμή ότι βρίσκομαι υπό απειλή ώστε να πρέπει να φύγω άμεσα», ξεκαθάρισε. «Οι αρχές έχουν φροντίσει να μας κρατούν ενημερωμένους και να μας καθησυχάζουν», πρόσθεσε.

Στο τέλος της συζήτησης, όταν οι δημοσιογράφοι τού ευχήθηκαν να μείνει ασφαλής, εκείνος απάντησε με χιούμορ και αισιοδοξία: «Αφού ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, τα άλλα θα τα βολέψουμε».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ