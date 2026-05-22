«Θα τους διαλύσουμε»: Το reel της Δόμνας Μιχαηλίδου στο Instagram ενόψει του ημιτελικού του Final Four

Με μία φανέλα των ερυθρολεύκων η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου στέλνει μήνυμα στήριξης στον Ολυμπιακό στην μάχη που δίνει απέναντι στη Φενερμπαχτσέ.

Ότι η Δόμνα Μιχαηλίδου είναι «βαμμένη» Ολυμπιακός το ξέραμε, αλλά αυτή τη φορά το τερμάτισε! Η λαμπερή πολιτικός πέταξε τα αυστηρά ταγέρ, φόρεσε τη φανέλα του αγαπημένου της Σάσα Βεζένκοφ και ανέβασε ένα βιντεάκι σκέτη φωτιά ενόψει του Final Four, προκαλώντας ντελίριο στους «ερυθρόλευκους» followers.

Η Πειραιώτισσα πολιτικός απέδειξε ότι ξέρει να κάνει εξέδρα με τσαμπουκά, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το πολιτικό σαβουάρ βιβρ. Πάντως, με τέτοιο «πολεμικό» πάθος, οι αντίπαλοί της -εντός και εκτός γηπέδων- μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να τρέμουν!